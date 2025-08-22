Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Atlantik kıyısında Erin Kasırgası alarmı: Devasa boyutlarıyla tehdit sürüyor

Erin Kasırgası, Atlantik kıyısında Kuzey Carolina'dan New York'a kadar geniş bir alanda etkili oluyor. Şiddetli rüzgâr, sağanak yağış ve dev dalgalar nedeniyle hayat olumsuz etkilenirken, yetkililer plajları kapattı...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.08.2025
saat ikonu 06:58
|
GÜNCELLEME:
22.08.2025
saat ikonu 06:58

Atlantik üzerinden ilerleyen Erin Kasırgası, ’dan ’a kadar geniş bir bölgede şiddetli rüzgarlar, sağanak yağışlar ve tehlikeli dalgalarla hayatı olumsuz etkiledi. Yetkililer plajları kapatarak halka "dikkatli olun" uyarısı yaptı.

Atlantik kıyısında Erin Kasırgası alarmı: Devasa boyutlarıyla tehdit sürüyor



ABD'nin Atlantik kıyılarında etkisini artıran Erin Kasırgası, Orta Atlantik kıyısına yaklaşırken yeniden güç kazandı. Kasırganın dış bantları Kuzey Carolina’daki Outer Banks bölgesine ulaştı. Kuzey Carolina Valiliğinden yapılan açıklamada, kıyı şeridi boyunca olumsuz hava şartlarına sebep olması beklenen Erin Kasırgası nedeniyle eyalet genelinde ilan edildi.

Atlantik kıyısında Erin Kasırgası alarmı: Devasa boyutlarıyla tehdit sürüyor

BİRÇOK PLAJ GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI

Ulusal Servisi (NWS), Florida’dan New England’a kadar uzanan bölgede yaşamı tehdit eden ters akıntılar ve tehlikeli deniz şartları konusunda uyarılarda bulundu. New York, New Jersey, Maryland ve Delaware’de birçok plaj geçici olarak kapatıldı. New York Valisi Kathy Hochul, eyalet genelindeki plajların Perşembe gecesine kadar kapatılmasına karar verdi. Meteorologlar, Long Island kıyılarında dalgaların 3,6 ila 4,8 metreye ulaşacağını, Brooklyn ve Queens’in alçak kesimlerinde ise kıyı taşkınlarının görülebileceğini açıkladı.

Atlantik kıyısında Erin Kasırgası alarmı: Devasa boyutlarıyla tehdit sürüyor


New Jersey’de dalgaların 2,1 ila 3,6 metre yüksekliğe ulaşması beklenirken, Vali Phil Murphy olağanüstü hal ilan etti. Jersey Kıyısı’ndaki birçok plaj Cuma sabahına kadar halka kapatıldı.

DEVASA BOYUTLARIYLA TEHDİT SÜRÜYOR

Ulusal Merkezi, Erin Kasırgası'nın çapının yaklaşık 965 kilometreye ulaşarak ortalama bir kasırganın iki katı büyüklüğüne eriştiğini belirtti. Yetkililer, kasırganın çarşamba günü güçlü bir 5. kategori seviyesine ulaştığını ve en yüksek rüzgar hızının 180 km/saat civarında olduğu bilgisini paylaştı. Fırtınanın Cuma günü denizde kuzeye doğru ilerlemesi bekleniyor, ancak karaya doğrudan ulaşması öngörülmüyor.

Atlantik kıyısında Erin Kasırgası alarmı: Devasa boyutlarıyla tehdit sürüyor

NWS tahmincileri, "Art arda gelen yüksek gelgitlerle birlikte plaj taşkınları ve erozyon riski Perşembe gecesi zirve yapacak" açıklamasında bulundu. Kasırganın etkilerinin Cuma gününe kadar devam etmesi, hava şartlarının ise Cumartesi itibarıyla normale dönmesi bekleniyor.

UYARILAR SÜRÜYOR

Yetkililer, kasırga nedeniyle kıyı bölgelerinde yaşayanları dikkatli olmaya ve resmi uyarıları yakından takip etmeye çağırdı. Plajlar yeniden açılsa dahi, geri çekilme akıntılarının üç eyalette Cuma gününe kadar tehdit oluşturmaya devam edeceği vurgulandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD'de kampüs karıştı: Silahlı saldırgan alarma geçirdi!
ETİKETLER
#hava durumu
#kuzey carolina
#kasırga
#acil durum
#New York
#Erin Kasırgası
#Plasj Kapaması
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.