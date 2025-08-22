Menü Kapat
TGRT Haber
30°
Dünya
Avatar
Editor
 Yusuf Özgür Bülbül

ABD'de kampüs karıştı: Silahlı saldırgan alarma geçirdi!

ABD'de Villanova Üniversitesi kampüsünde silahlı saldırgan alarmı verildi. Çoğu öğrencinin, Villanova uyarı sisteminden gelen mesajın ardından kapalı alanlara giderek, kapıları kilitlediği öğrenildi...

ABD'de kampüs karıştı: Silahlı saldırgan alarma geçirdi!
ABD'nin eyaletinde bulunan Villanova Üniversitesi kampüsünde silahlı saldırgan alarmı verilirken, öğrencilerden güvenli yerlere sığınmaları istendi. Pensilvanya eyaletinde yer alan Villanova Üniversitesi kampüsü, yerel saatle 17.30 sularında verilen silahlı saldırgan alarmı nedeniyle giriş çıkışlara kapatıldı.

KAPILARI KİTLEDİLER

Polis, kampüs içinde bir silahlı saldırgan olduğu uyarısında bulunurken, öğrencilerden güvenli bir yere sığınmalarını istedi. Çoğu öğrencinin, Villanova uyarı sisteminden gelen mesajın ardından kapalı alanlara giderek, kapıları kilitlediği belirtildi.

ABD'de kampüs karıştı: Silahlı saldırgan alarma geçirdi!

Sosyal medyada, saat 17.45 civarında polisin binaları boşalttığı ancak "şu anda herhangi bir kurban rapor edilmediği" bilgisi paylaşıldı.

Delaware Bölge Savcısı Jack Stollsteimer, yaptığı açıklamada, "durumu kontrol altına almaya çalıştıklarını" bildirdi.

Zelenskiy'den 'savaşı bitirin' çağrısı: Rusya'ya baskı yapılmalı
ETİKETLER
#öğrenciler
#pensilvanya
#Güvenlik Uyarısı
#Silahlı Saldırgan
#Villanova Üniversitesi
#Dünya
TGRT Haber
