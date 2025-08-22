Menü Kapat
Dünya
Avatar
Editor
 Yusuf Özgür Bülbül

Zelenskiy'den 'savaşı bitirin' çağrısı: Rusya'ya baskı yapılmalı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Rusya'ya savaşı bitirmesi için baskı yapılmalı." dedi.

Zelenskiy'den 'savaşı bitirin' çağrısı: Rusya'ya baskı yapılmalı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.08.2025
saat ikonu 03:20
|
GÜNCELLEME:
22.08.2025
saat ikonu 03:42

Devlet Başkanı , 'nın sona ermesi için yürütülen barış sürecine ilişkin başkent Kiev'de açıklamalarda bulundu.

"BASKI YAPILMALI"

Zelenskiy, savaşın sona erdirilmesi gerektiğini belirterek "'ya savaşı bitirmesi için baskı yapılmalı." dedi.

Diplomatik çabalara değinen Zelenskiy, Ukrayna'nın müzakereler için uluslararası ortaklarla temaslarını sürdürdüğünü vurguladı.

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileri ve Rusya'ya yönelik AB yaptırımlarını görüştü.

Zelenskiy, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Norveç Başbakanı Store ve AB Konseyi Başkanı Costa ile telefonda ayrı ayrı görüştüğünü bildirdi.

Store ile görüşmesinde, Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ve Avrupalı liderlerle yapılan toplantıyı değerlendirdiklerini belirten Zelenskiy, Ukrayna'ya güçlü güvenlik garantileri sağlanması için tüm partner ülkelerle işbirliği içerisinde olduklarını vurguladı.

Zelenskiy'den 'savaşı bitirin' çağrısı: Rusya'ya baskı yapılmalı

Zelenskiy, Store'un bu süreci "tarihi bir başarı" olarak nitelendirdiğine dikkati çekerek, şunları aktardı:

"Avrupa, Ukrayna etrafında hiç bu kadar birleşmemişti. Barışın güvenilir ve kalıcı olabileceğine inanıyoruz. Bunun anahtarı ise güvenlik garantileridir. Ukraynalılar bağımsızlığını savundu. Ukrayna birçok ulusu birleştirdi. Güçlü güvenlik garantilerinin sağlanması, halkımızın geleceğini kesinlikle güvence altına alacaktır."

ABD başta olmak üzere tüm partner ülkelerle Ukrayna’ya verilecek güvenlik garantilerinin somut çerçevesi üzerinde çalıştıklarını ifade eden Zelenskiy, bunun Washington görüşmelerinin en önemli sonuçlarından biri olduğunu kaydetti.

Zelenskiy, enerji sektörü başta olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkileri de ele aldıklarını aktararak, Store ile yakın zamanda bir araya gelme konusunda anlaştıklarını duyurdu.

