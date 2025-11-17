Milyonların gözü Kabine Toplantısı'nda: Gündemde 3 ana başlık var

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 2 hafta aradan sonra bugün yeniden toplanıyor. Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilecek toplantı saat 15.00'te başlayacak.

Milyonlarca vatandaş Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararları merakla bekliyor. Kritik toplantı öncesi masada 3 ana başlık bulunuyor. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameraların karşısına geçerek açıklama yapması bekleniyor. İşte kabinenin gündemindeki konular...

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Kabinede ele alınacak en önemli başlıklardan biri, 'Terörsüz Türkiye' süreci olacak. Milletvekillerinden oluşan bir heyetin İmralı'ya gidebileceğinin tartışıldığı dönemde; süreçte şu ana kadar atılan adımlar, elde edilen kazanımlar ve bundan sonra izlenecek yol haritası detaylı bir biçimde görüşülecek.

Terör örgütü PKK'nın Türkiye içindeki ve sınır ötesindeki hareket kabiliyetinin tamamen ortadan kaldırılması, örgütle bağlantılı yapıların çökertilmesi, güvenlik birimlerinin istihbarat raporları ve sahadaki gözlemlerinin yanı sıra sürecin toplumsal ve ekonomik yansımaları da masaya yatırılacak.

Terörle mücadelede kararlılıktan taviz vermeden örgütün tam tasfiye dönemine geçiş yapması için planlanan adımlar toplantıda ele alınacak.

GAZZE'DE SON DURUM

Gazze'de aylardır devam eden ağır insani tablo, dış politikanın en sıcak gündem başlığı olmaya devam ediyor. İsrail saldırılarının derinleştirdiği kriz karşısında Ankara’nın yeni hamleler hazırladığı belirtiliyor.

Türkiye’nin Gazze için sürdürdüğü arabuluculuk temaslarının yoğunlaştırılması, insani yardım hatlarının genişletilmesi, sahadaki acil ihtiyaçlara daha hızlı yanıt verilmesi, savaş sonrası yeniden inşa sürecine yönelik uluslararası ortaklıkların güçlendirilmesi ve Filistin’e hem siyasi hem de insani desteğin artırılması üzerinde duruluyor.

EKONOMİDEKİ GELİŞMELER

Kabinenin gündemindeki en önemli konulardan birini de ekonomi başlığı oluşturuyor.

Hükümetin kararlılıkla sürdürdüğü enflasyonla mücadele kapsamında; fiyat istikrarı, temel gıda ürünlerindeki fiyat seyri, kamu mali disiplinine ilişkin yeni tedbirler, Orta Vadeli Program'ın 2025'e dönük hedefleri ve dar gelirliyi korumaya yönelik atılacak destek adımları değerlendirilecek.