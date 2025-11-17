Menü Kapat
TGRT Haber
17°
Gündem
 Onur Kaya

Milyonların gözü Kabine Toplantısı'nda: Gündemde 3 ana başlık var

Kabine bugün Beştepe'de toplanıyor. Milyonlarca vatandaşın gözünü çevirdiği kritik toplantıda iç ve dış politikanın yanı sıra ekonomiye ilişkin konular ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan kararları kamuoyuyla paylaşacak. İşte Kabine Toplantısı'nda masaya yatırılacak 3 kritik başlık...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 2 hafta aradan sonra bugün yeniden toplanıyor. Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilecek toplantı saat 15.00'te başlayacak.

Milyonlarca vatandaş 'ndan çıkacak kararları merakla bekliyor. Kritik toplantı öncesi masada 3 ana başlık bulunuyor. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameraların karşısına geçerek açıklama yapması bekleniyor. İşte kabinenin gündemindeki konular...

Milyonların gözü Kabine Toplantısı'nda: Gündemde 3 ana başlık var

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Kabinede ele alınacak en önemli başlıklardan biri, 'Terörsüz ' süreci olacak. Milletvekillerinden oluşan bir heyetin İmralı'ya gidebileceğinin tartışıldığı dönemde; süreçte şu ana kadar atılan adımlar, elde edilen kazanımlar ve bundan sonra izlenecek yol haritası detaylı bir biçimde görüşülecek.

Milyonların gözü Kabine Toplantısı'nda: Gündemde 3 ana başlık var

örgütü PKK'nın Türkiye içindeki ve sınır ötesindeki hareket kabiliyetinin tamamen ortadan kaldırılması, örgütle bağlantılı yapıların çökertilmesi, güvenlik birimlerinin istihbarat raporları ve sahadaki gözlemlerinin yanı sıra sürecin toplumsal ve ekonomik yansımaları da masaya yatırılacak.

Terörle mücadelede kararlılıktan taviz vermeden örgütün tam tasfiye dönemine geçiş yapması için planlanan adımlar toplantıda ele alınacak.

Milyonların gözü Kabine Toplantısı'nda: Gündemde 3 ana başlık var

GAZZE'DE SON DURUM

'de aylardır devam eden ağır insani tablo, dış politikanın en sıcak gündem başlığı olmaya devam ediyor. İsrail saldırılarının derinleştirdiği kriz karşısında Ankara’nın yeni hamleler hazırladığı belirtiliyor.

Türkiye’nin Gazze için sürdürdüğü arabuluculuk temaslarının yoğunlaştırılması, insani yardım hatlarının genişletilmesi, sahadaki acil ihtiyaçlara daha hızlı yanıt verilmesi, savaş sonrası yeniden inşa sürecine yönelik uluslararası ortaklıkların güçlendirilmesi ve Filistin’e hem siyasi hem de insani desteğin artırılması üzerinde duruluyor.

Milyonların gözü Kabine Toplantısı'nda: Gündemde 3 ana başlık var

EKONOMİDEKİ GELİŞMELER

Kabinenin gündemindeki en önemli konulardan birini de başlığı oluşturuyor.

Hükümetin kararlılıkla sürdürdüğü enflasyonla mücadele kapsamında; fiyat istikrarı, temel gıda ürünlerindeki fiyat seyri, kamu mali disiplinine ilişkin yeni tedbirler, Orta Vadeli Program'ın 2025'e dönük hedefleri ve dar gelirliyi korumaya yönelik atılacak destek adımları değerlendirilecek.

