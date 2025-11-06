Menü Kapat
06.11.2025
saat ikonu 11:36
|
GÜNCELLEME:
06.11.2025
saat ikonu 11:38

'de yarım asırdır devam eden ve her anlamda ülkemize zarar veren örgütü 'nın faaliyetleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin göstermiş olduğu yoğun çaba ile son buldu.

Terörsüz Türkiye sürecine aykırı adımlar! Milli İstihbarat Teşkilatı takibe aldı

'Terörsüz Türkiye Yüzyılı' olarak adlandırılan süreç için TBMM'de büyük mesai harcıyor. Türkiye'nin her bölgesinde istikrar, huzur ve barışın gelmesi için atılan adım, örgüt mensuplarının yaptığı son hamle ile süreci sekteye uğratabileceği yönünde algı oluşturdu.

Terörsüz Türkiye sürecine aykırı adımlar! Milli İstihbarat Teşkilatı takibe aldı

PKK SİLAHLARIYLA YPG ORDUSUNA KATILIYOR!

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında alınan kararlarla birlikte 11 Temmuz 2025 tarihinde Süleymaniye şehrinde PKK'nın silah bırakma eylemi gerçekleşti. Bu adım sürecin olumlu ilerlemesine sebep oldu.

Terörsüz Türkiye sürecine aykırı adımlar! Milli İstihbarat Teşkilatı takibe aldı

Ancak son günlerde yaşanan gelişmeler, ruhuna aykırı olarak değerlendirildi. Zira silah bırakması beklenen örgüt mensuplarının, ağır silahlarla birlikte ordusuna katıldığı öğrenildi.

Terörsüz Türkiye sürecine aykırı adımlar! Milli İstihbarat Teşkilatı takibe aldı

SURİYE SINIRINDA TEHDİT!

PKK terör örgütünün silah bırakma kararına uymayan örgüt mensupları, Türkiye ve Irak'taki kamplardan ağır silahlarıyla birlikte ayrılarak YPG saflarına katılmaya başladı.

Terörsüz Türkiye sürecine aykırı adımlar! Milli İstihbarat Teşkilatı takibe aldı

Hem yeni yönetimini hem de sınırlarımızı tehdit eden ve YPG'nin bir kolu olarak bilinen SDG içinde yaşanan bu hareketliliğin, barış süreci için büyük tehdit oluşturduğu ifade edildi.

Terörsüz Türkiye sürecine aykırı adımlar! Milli İstihbarat Teşkilatı takibe aldı

MİT TÜM ADIMLARI RAPORLUYOR!

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, PKK terör örgütü mensuplarının attığı tüm adımlar, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından titizlikle takip edilip etraflıca raporlanıyor.

Terörsüz Türkiye sürecine aykırı adımlar! Milli İstihbarat Teşkilatı takibe aldı

Barış süreci ruhuna zarar verecek tüm girişimler, atılan her adım dikkatle izleniyor ve kayıt altına alınıyor.

'TÜM YAPILAR SİLAHSIZLANMALIDIR!'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, barış sürecinin ilk adımları atılırken; 'PKK'nın hiçbir şart ileri sürmeksizin feshini kararlaştırması ertelenemez. Suriye'deki uzantıları da dahil olmak üzere tüm yapılar silahsızlanmalıdır' ifadesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın; 'Verilen sözlerin tutulup tutulmadığının takibini yapacağız' söylemi, İmralı heyetine tekrardan hatırlatılarak, sürece zarar verecek herhangi bir adımın atılmaması istendi.

Terörsüz Türkiye sürecine aykırı adımlar! Milli İstihbarat Teşkilatı takibe aldı
