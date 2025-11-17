Menü Kapat
Hava Durumu
17°
Gündem
Onur Kaya
Editor
 | Onur Kaya

Kar ve yağmura ara! Meteoroloji paylaştı: Pastırma yazı geliyor

Meteoroloji'den yapılan hava durumu tahminlerine göre, bu hafta kar ve yağmur yurdu terk edecek. Ülkenin büyük bölümünde pastırma yazı etkili olacak. Sıcaklıklar 2 ila 4 derece artacak.

Kar ve yağmura ara! Meteoroloji paylaştı: Pastırma yazı geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; yurt genelinde bugün beklenmiyor. Sabah ve gece saatlerinde Trakya, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde ve yer yer bekleniyor.

Kar ve yağmura ara! Meteoroloji paylaştı: Pastırma yazı geliyor

PASTIRMA SICAKLARI GERİ DÖNÜYOR

Hava sıcaklıkları hafta başından itibaren kuzey ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artması, kuzeybatı kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.

Kar ve yağmura ara! Meteoroloji paylaştı: Pastırma yazı geliyor

genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğleden sonra Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esecek.

Kar ve yağmura ara! Meteoroloji paylaştı: Pastırma yazı geliyor

17 KASIM 2025 HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Trakya kesiminde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın; öğleden sonra güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 24°C
Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 21°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın; öğleden sonra Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

İZMİR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

AFYONKARAHİSAR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 10°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, 11°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 12°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 10°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

TGRT Haber
