Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Meta yapay zeka için rakipleri Google ve OpenAI ile ortaklık kuruyor

Meta, yapay zeka özelliklerini geliştirmek için Google ve OpenAI ile ortaklık kurmayı planlıyor. Peki şirketin amacı ne? İşte tüm detaylar...

Meta yapay zeka için rakipleri Google ve OpenAI ile ortaklık kuruyor
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
31.08.2025
saat ikonu 15:52
|
GÜNCELLEME:
31.08.2025
saat ikonu 15:52

Sosyal medya devi Meta, özelliklerini uygulamalarında güçlendirmek için rakipleri ve ile ortaklık kurmayı düşünüyor.

The Information'ın konuya aşina kaynaklara dayandırdığı habere göre, 'nın yeni yapay zeka birimi "Meta Superintelligence Labs"ın liderleri, şirketin ana sohbet robotu olan Meta AI'a konuşma ve metin tabanlı yanıtlar sağlamak için Google'ın Gemini modelini entegre etmeyi araştırıyor.

Ayrıca, Meta'nın sosyal medya uygulamalarındaki yapay zeka özelliklerini güçlendirmek için OpenAI'nin modellerinden yararlanma konusunda da görüşmeler yapıldığı bildiriliyor.

Meta yapay zeka için rakipleri Google ve OpenAI ile ortaklık kuruyor

META NEDEN RAKİPLERLE ORTAKLIK YAPIYOR?

Söz konusu ortaklıkların, Meta'nın yapay zeka ürünlerini geliştirmesi için atılan geçici adımlar olabileceği düşünülüyor. Bununla birlikte Meta'nın önceliği, kendi yeni nesil modeli olan Llama 5'in rakipleriyle rekabet edebilecek duruma gelmesini sağlamak.

Halihazırda şirket içinde, Meta'nın zaten bazı dahili araçlarında harici yapay zeka modellerini kullandığı biliniyor. Örneğin çalışanlar şirketin kendi kodlama asistanı aracılığıyla kod yazmak için Anthropic modellerini kullanabiliyor.

Meta yapay zeka için rakipleri Google ve OpenAI ile ortaklık kuruyor

Bir Meta sözcüsü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, en iyi yapay zeka ürünlerini inşa etmek için her türlü yaklaşımı benimsediklerini belirterek, "Dünya lideri modelleri kendimiz geliştirmek, şirketlerle ortaklık yapmak ve teknolojiyi açık kaynaklı hale getirmek de buna dahil" ifadelerini kullandı.

Meta yapay zeka için rakipleri Google ve OpenAI ile ortaklık kuruyor

Bu yılın başlarında Meta, eski Scale AI CEO'su Alexandr Wang ve eski GitHub CEO'su Nat Friedman'ı Meta Superintelligence Labs'ın ortak yöneticileri olarak işe almak için milyarlarca dolarlık bir yatırım yaptı. Aynı zamanda onlarca önde gelen yapay zeka araştırmacısını bu girişime çekmek için yüksek maaş paketleri sundu.

ETİKETLER
#google
#yapay zeka
#meta
#openaı
#Sözel Modeler
#Metin Uyarlatma
#Ortaklık
#Teknoloji
