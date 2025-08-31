ABD'nin yeni nesil insansız savaş uçağı ilk kez havalandı

ABD Hava Kuvvetleri'nin "İşbirlikçi Savaş Uçağı" (CCA) programı kapsamında geliştirilen YFQ-42A, Kaliforniya’daki gizli bir bölgede ilk kez havalandı. General Atomics imzası taşıyan insansız jet, pilotlu savaş uçaklarına "sadık kanat arkadaşı" olarak eşlik edecek şekilde tasarlandı. Test sırasında uçağın otonom sistemleri, uçuş kabiliyeti ve görev donanımlarıyla entegrasyonu değerlendirildi.

ANDURİL'İN RAKİBİ YOLDA

Program kapsamında geliştirilen ikinci prototip Anduril’in YFQ-44A modeli de yakında test edilecek. ABD Hava Kuvvetleri, her iki şirkete de 2024’te ilk CCA sözleşmesini vermişti. Nihai seçim ise 2026 mali yılında yapılacak.

1.000'DEN FAZLA ÜRETİLECEK

General Atomics’in önceki MQ-20 Avenger gibi deneyimlerinden yararlanılarak geliştirilen YFQ-42A, gizlilik odaklı tasarımı ve 700 deniz milini aşan menziliyle öne çıkıyor. Otonom yazılımı sayesinde F-35 ve geliştirilmekte olan F-47 gibi altıncı nesil savaş uçaklarıyla yarı bağımsız görev yapabiliyor.

ABD Hava Kuvvetleri, yeni insansız filodan en az 1.000 adet üretmeyi planlıyor. YFQ-42A ve YFQ-44A modelleri; hava-hava saldırıları, keşif, elektronik harp ve düşman ateşini üzerine çekme gibi görevlerde kullanılabilecek.

REKOR HIZDA GELİŞTİRİLDİ

Programın dikkat çeken yanı ise hız. Yetkililere göre, yenilikçi tedarik stratejisi sayesinde yalnızca iki yıl içinde konseptten uçuş aşamasına geçildi. Modüler mimari sayesinde uçakların gelecekte sürekli geliştirilebileceği ve otonom yeteneklerinin hızla evrileceği belirtiliyor.