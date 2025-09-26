Enpara bakım çalışması ne zaman bitecek? IBAN bilgileri bu gece değişiyor

Türkiye’nin önde gelen dijital bankacılık platformlarından Enpara.com, bağımsız bir bankaya dönüştü. QNB Finansbank’tan ayrılarak Enpara Bank A.Ş. adıyla hizmet vermeye başlayan kurum, müşterilerin hesap ve kartlarını yeni sisteme taşıdı.

ENPARA İBAN NE ZAMAN DEĞİŞECEK?

Enpara.com’un Enpara Bank A.Ş.’ye devredilmesiyle birlikte en önemli değişikliklerden biri IBAN numaralarında yaşandı. Daha önce “111” kodunu içeren IBAN numaraları geçerliliğini yitirirken, tüm müşteriler yeni IBAN numaraları üzerinden işlem yapmaya başlıyor. Banka, kira ödemesi veya düzenli ödeme talimatlarında sorun yaşanmaması için müşterilere kolaylık sağlamak amacıyla eski IBAN’lara gönderilen EFT ve SWIFT işlemlerini 90 gün boyunca otomatik olarak yeni hesaplara yönlendireceğini duyurdu.

IBAN değişikliği sürecinde müşterilerin herhangi bir işlem yapmasına gerek kalmayacak. Tüm hesaplar ve ürünler otomatik olarak Enpara Bank’a aktarılacak. Böylece günlük bankacılık işlemlerinde aksama olmaması için geçiş süreci sistemsel olarak tamamlanacak.

ENPARA HANGİ BANKA?

2012 yılından bu yana QNB Finansbank çatısı altında dijital bankacılık hizmeti veren Enpara.com, yapılan düzenlemeyle birlikte artık bağımsız bir bankaya dönüştü. Enpara Bank A.Ş. adıyla faaliyet göstermeye başlayan kurum, kendi çatısı altında hizmet vermeye devam ediyor.

Devirle birlikte müşteri hesapları, kredi kartları ve tüm dijital bankacılık hizmetleri Enpara Bank’a taşındı. Kullanıcıların herhangi bir talepte bulunmasına gerek kalmadan tüm ürünlerin aktarımı gerçekleştirilecek. Enpara, yeni dönemde de müşterilerine mobil uygulama üzerinden hizmet vermeyi sürdürecek.

ENPARA BAKIM ÇALIŞMASI NE ZAMAN BİTECEK?

Enpara tarafından yapılan açıklamada, 26 Eylül Cuma akşamı saat 23.00 ile ertesi sabah 11.00 arasında sistem aktarımı nedeniyle planlı bakım yapılacağı belirtildi. Bu süre zarfında kartların kullanılamayacağını duyuruldu. Ayrıca, 27 Eylül Cumartesi günü sabah 04.00 ile 09.00 saatleri arasında da bazı hizmetlerin erişime kapalı olacağı bilgisi paylaşıldı.

Bakım süreci, Enpara.com’daki tüm hesapların Enpara Bank sistemine aktarılması için yürütülüyor. Planlı bakım sonrası kullanıcılar yeni “Enpara Bank Cep Şubesi” mobil uygulaması üzerinden işlemlerine devam edecek. Mevcut uygulamayı kullanan müşteriler, yönlendirme ile yeni uygulamayı indirerek giriş yapabilecek.

ENPARA EFT ÜCRETİ ALIYOR MU, ÜCRETLİ Mİ OLACAK?

Enpara, bankacılık işlemlerindeki ücretsiz politikalarını sürdüreceğini açıkladı. EFT, FAST ve havale işlemleri yine ücretsiz olarak yapılabilecek. Müşterilerin farklı bankalara yapacakları transferlerde herhangi bir ücret talep edilmeyecek.

ENPARA DEĞİŞTİ Mİ, SORUN MU VAR?

Enpara’nın Enpara Bank A.Ş.’ye devredilmesi sonrası sistem aktarımı sırasında geçici erişim sorunları yaşanabilecek. Banka, planlı bakım nedeniyle kartların ve dijital bankacılık kanallarının belli saatlerde kullanılamayacağını önceden duyurdu. Müşterilerin hesapları, kartları ve ürünleri herhangi bir ek işlem yapmaya gerek kalmadan yeni bankaya taşınacak. Bakım sonrası hizmetler yeniden erişime açıldığında kullanıcılar işlemlerine kaldıkları yerden devam edebilecek.

Enpara tarafından müşterilerine yapılan duyuru şu şekildedir:

“Değerli müşterimiz, 26/09/2025 Cuma akşamı Enpara.com’daki hesaplarınız ve diğer tüm ürünleriniz QNB Bank A.Ş.’den Enpara Bank A.Ş.’ye taşınacağı için o akşam saat 23:00 ile ertesi sabah 11:00 arasında kartlarınızı, 27/09/2025 Cumartesi sabahı 04:00 – 11:00 saatleri arasında ise Enpara.com kanallarını kullanamayacağınızı bildirir, anlayışınız için şimdiden teşekkür ederiz.”