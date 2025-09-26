Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Enpara bakım çalışması ne zaman bitecek? IBAN bilgileri bu gece değişiyor

Enpara IBAN değişikliği bu gece gerçekleşecek. QNB Finansbank çatısı altında hizmet veren Enpara.com, Enpara Bank A.Ş.’ye devredildi. Devirle birlikte müşterilerin IBAN numaraları değişirken, mobil uygulama da yenilenecek. Banka, planlı bakım nedeniyle 26 Eylül Cuma akşamından itibaren kart kullanımları ve internet şubesi erişiminde kesintiler yaşanacağını duyurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Enpara bakım çalışması ne zaman bitecek? IBAN bilgileri bu gece değişiyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.09.2025
saat ikonu 22:08
|
GÜNCELLEME:
26.09.2025
saat ikonu 22:08

Türkiye’nin önde gelen dijital bankacılık platformlarından Enpara.com, bağımsız bir bankaya dönüştü. ’tan ayrılarak Enpara Bank A.Ş. adıyla hizmet vermeye başlayan kurum, müşterilerin hesap ve kartlarını yeni sisteme taşıdı.

ENPARA İBAN NE ZAMAN DEĞİŞECEK?

Enpara.com’un Enpara Bank A.Ş.’ye devredilmesiyle birlikte en önemli değişikliklerden biri IBAN numaralarında yaşandı. Daha önce “111” kodunu içeren IBAN numaraları geçerliliğini yitirirken, tüm müşteriler yeni IBAN numaraları üzerinden işlem yapmaya başlıyor. , kira ödemesi veya düzenli ödeme talimatlarında sorun yaşanmaması için müşterilere kolaylık sağlamak amacıyla eski IBAN’lara gönderilen EFT ve SWIFT işlemlerini 90 gün boyunca otomatik olarak yeni hesaplara yönlendireceğini duyurdu.

Enpara bakım çalışması ne zaman bitecek? IBAN bilgileri bu gece değişiyor

IBAN değişikliği sürecinde müşterilerin herhangi bir işlem yapmasına gerek kalmayacak. Tüm hesaplar ve ürünler otomatik olarak Enpara Bank’a aktarılacak. Böylece günlük bankacılık işlemlerinde aksama olmaması için geçiş süreci sistemsel olarak tamamlanacak.

Enpara bakım çalışması ne zaman bitecek? IBAN bilgileri bu gece değişiyor

ENPARA HANGİ BANKA?

2012 yılından bu yana QNB Finansbank çatısı altında dijital bankacılık hizmeti veren Enpara.com, yapılan düzenlemeyle birlikte artık bağımsız bir bankaya dönüştü. Enpara Bank A.Ş. adıyla faaliyet göstermeye başlayan kurum, kendi çatısı altında hizmet vermeye devam ediyor.

Enpara bakım çalışması ne zaman bitecek? IBAN bilgileri bu gece değişiyor

Devirle birlikte müşteri hesapları, kredi kartları ve tüm dijital bankacılık hizmetleri Enpara Bank’a taşındı. Kullanıcıların herhangi bir talepte bulunmasına gerek kalmadan tüm ürünlerin aktarımı gerçekleştirilecek. Enpara, yeni dönemde de müşterilerine mobil uygulama üzerinden hizmet vermeyi sürdürecek.

ENPARA BAKIM ÇALIŞMASI NE ZAMAN BİTECEK?

Enpara tarafından yapılan açıklamada, 26 Eylül Cuma akşamı saat 23.00 ile ertesi sabah 11.00 arasında sistem aktarımı nedeniyle planlı bakım yapılacağı belirtildi. Bu süre zarfında kartların kullanılamayacağını duyuruldu. Ayrıca, 27 Eylül Cumartesi günü sabah 04.00 ile 09.00 saatleri arasında da bazı hizmetlerin erişime kapalı olacağı bilgisi paylaşıldı.

Enpara bakım çalışması ne zaman bitecek? IBAN bilgileri bu gece değişiyor

Bakım süreci, Enpara.com’daki tüm hesapların Enpara Bank sistemine aktarılması için yürütülüyor. Planlı bakım sonrası kullanıcılar yeni “Enpara Bank Cep Şubesi” mobil uygulaması üzerinden işlemlerine devam edecek. Mevcut uygulamayı kullanan müşteriler, yönlendirme ile yeni uygulamayı indirerek giriş yapabilecek.

Enpara bakım çalışması ne zaman bitecek? IBAN bilgileri bu gece değişiyor

ENPARA EFT ÜCRETİ ALIYOR MU, ÜCRETLİ Mİ OLACAK?

Enpara, bankacılık işlemlerindeki ücretsiz politikalarını sürdüreceğini açıkladı. EFT, FAST ve havale işlemleri yine ücretsiz olarak yapılabilecek. Müşterilerin farklı bankalara yapacakları transferlerde herhangi bir ücret talep edilmeyecek.

Enpara bakım çalışması ne zaman bitecek? IBAN bilgileri bu gece değişiyor

ENPARA DEĞİŞTİ Mİ, SORUN MU VAR?

Enpara’nın Enpara Bank A.Ş.’ye devredilmesi sonrası sistem aktarımı sırasında geçici erişim sorunları yaşanabilecek. Banka, planlı bakım nedeniyle kartların ve dijital bankacılık kanallarının belli saatlerde kullanılamayacağını önceden duyurdu. Müşterilerin hesapları, kartları ve ürünleri herhangi bir ek işlem yapmaya gerek kalmadan yeni bankaya taşınacak. Bakım sonrası hizmetler yeniden erişime açıldığında kullanıcılar işlemlerine kaldıkları yerden devam edebilecek.

Enpara tarafından müşterilerine yapılan duyuru şu şekildedir:

“Değerli müşterimiz, 26/09/2025 Cuma akşamı Enpara.com’daki hesaplarınız ve diğer tüm ürünleriniz A.Ş.’den Enpara Bank A.Ş.’ye taşınacağı için o akşam saat 23:00 ile ertesi sabah 11:00 arasında kartlarınızı, 27/09/2025 Cumartesi sabahı 04:00 – 11:00 saatleri arasında ise Enpara.com kanallarını kullanamayacağınızı bildirir, anlayışınız için şimdiden teşekkür ederiz.”

ETİKETLER
#banka hesabı
#banka kartı
#banka
#qnb finansbank
#Qnb Bank
#Enpara Bank
#Enpara
#Dijital Bankacılık
#Iban Değişikliği
#Bankacılık Hizmetleri
#Sistem Aktarımı
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.