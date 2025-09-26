Alanyaspor Galatasaray maç sonucu kaç kaç? Kulüp tarihinin rekoru

Süper Lig’in 7. haftasında Alanyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Alanya’da oynanan karşılaşmayı Galatasaray 1-0’lık sonuçla kazandı.
Mauro Icardi, 23. dakikada kaydettiği golle sarı-kırmızılı ekibi öne taşıdı. Pası veren isim ise Singo oldu.
İlk yarıda başka gol çıkmadı ve Galatasaray’ın üstünlüğüyle devre tamamlandı.
Müsabakanın ikinci bölümünde baskı kuran Alanyaspor, Uğurcan Çakır’ı aşamadı ve sahadan 3 puanla ayrılan taraf Galatasaray oldu.
Bu neticeyle beraber 7’de 7 yapan sarı-kırmızılılar, kulüp tarihinin en başarılı sezon başlangıcını gerçekleştirerek puanını 21’e çıkardı.
Alanyaspor ise ikinci mağlubiyetini alarak 9 puanda kaldı.
Okan Buruk’un talebeleri, önümüzdeki hafta Beşiktaş’ı ağırlayacak. Akdeniz temsilcisi ise Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak.