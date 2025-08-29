Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
27°
Dünya
Avatar
Editor
 Merve Yaz

Türkiye'nin savunmadaki başarısı ABD basınında! 'Bir asırdır görülmemiş zirve'

Türk savunma sanayi, dünya çapında konuşulmaya ve gurur vermeye devam ediyor. ABD basınında yayınlanan bir makalede, "Türkiye'nin bölgesel gücünün neredeyse bir asırdır görülmemiş bir zirveye ulaştığı" ifade edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk dış politikasının ülke içi ve dışı kamuoyuna anlatılmasında kullandığı özel üsluba da dikkat çekildi.

Türkiye'nin savunmadaki başarısı ABD basınında! 'Bir asırdır görülmemiş zirve'
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.08.2025
saat ikonu 11:10
|
GÜNCELLEME:
29.08.2025
saat ikonu 11:52

"The American Conservative" (TAC) dergisinin Eylül-Ekim 2025 sayısında, "'nin Uzun Vadeli Oyunu" başlıklı bir makale yayımlandı. Osmanlı devletinin son dönemi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş dönemine yönelik değerlendirmelerde bulunulan makalede, Türkiye'nin 'nun "en büyük iki silahlı gücünden biri" olduğu vurgulandı.

Türkiye'nin savunmadaki başarısı ABD basınında! 'Bir asırdır görülmemiş zirve'

Makalede, Ankara'nın dış politikada ve sistemlerinin üretimi alanında son dönemde yakaladığı başarılara işaret edildi.

Makalede, Türk insansız hava araçlarının () desteğinin "'nın, Kiev'e doğru ilerleyen Rus gücünü dengelemesine" yardımcı olduğu ve bu durumun "Avrupa çevrelerinde büyük bir itibar artışı" sağladığı belirtildi.

Türkiye'nin savunmadaki başarısı ABD basınında! 'Bir asırdır görülmemiş zirve'



Fransa ve Almanya'nın, savaştan sonra Türkiye'yi Ukrayna'ya barış gücü göndermeye davet etmeyi değerlendirdiği anımsatılan makalede, "İngiltere, Türkiye'ye Eurofighter jetleri satmayı planlıyor." ifadesi kullanıldı.

Türkiye'nin terör örgütü PKK'yı "askeri olarak yendiğine" işaret edilen makalede, "Ankara'nın desteği, 'deki dengeleri bozguna uğrattı ve Suriye'de Baasçılığın çöküşüne neden oldu." değerlendirmesinde bulunuldu.

Türkiye'nin, Azerbaycan'a verdiği aktif destekle "Ermenistan'ın hezimetine" yol açtığı belirtilen makalede, "Bu da çok kutupluluğun hüküm sürdüğü yeni çağdaki bir savaşta ilk toprak fethine yol açtı." yorumu yapıldı.

İHA'LARIN STRATEJİK ETKİSİ

Makalede, Türk İHA'larının bölgede stratejik etki ürettiği vurgulandı.

"Tarihte, eski bir büyük gücün böyle bir forma geri dönmesi nadirdir"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk dış politikasının ülke içi ve dışı kamuoyuna anlatılmasında kullandığı özel üsluba dikkatin çekildiği makalede, şunlar kaydedildi:

"Türkiye'nin bölgesel gücü neredeyse bir asırdır görülmemiş bir zirveye ulaştı. Tarihte eski bir büyük gücün böyle bir forma geri dönmesi nadirdir."

Makalede ayrıca İsrail'in "hegemonik özlemlere" sahip olduğu, Gazze ve Batı Şeria'da "tam bir imha savaşı" yürüttüğü belirtildi.

Türkiye'nin savunmadaki başarısı ABD basınında! 'Bir asırdır görülmemiş zirve'

Bölgede İran'ın gücünün zayıfladığı savunulan makalede, "Türkiye'nin (Suriye'nin) kuzeydeki yükselişi, kaçınılmaz olarak 'Büyük İsrail' özlemleriyle çatışıyor." ifadesi kullanıldı.

Temmuz 2025'te düzenlenen bir anketin sonuçlarına da yer verilen makalede, "Türklerin önemli bir çoğunluğunun artık Türkiye için bağımsız bir nükleer caydırıcılık sistemini desteklediği" belirtildi.

Makalede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İsrail ile İran arasında 13-24 Haziran 2025 tarihlerinde yaşanan ve kamuoyunda "12 Gün Savaşı" olarak anılan çatışma dönemindeki bir konuşmasında söylediği "Barış istiyorsan, cenge her zaman hazır olmalısın." ifadesine de atıfta bulunuldu.

​​​​​​​Uluslararası dış politika odaklı TAC dergisi, ABD'nin başkenti Washington merkezli American Ideas Institute düşünce kuruluşu tarafından 2 ayda bir yayımlanıyor.

TGRT Haber
