Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Japon basınına Gazze mesajı! 'Bütün insanlığın meselesidir'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaleme aldığı ve Asya’nın iki ucundan dünyaya ortak vicdan çağrısı yaptığı makalesi, Japonya'nın önemli gazetelerinden Nikkei Shimbun'da Japonca ve İngilizce olarak yayımlandı.

TARİHİ ORTAKLIĞA ATIF

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın makalesinde Türkiye ile Japonya arasındaki dostluk köprüsünün yalnızca resmî belgelerden değil, ortak vicdandan, insani yardımlardan ve tarihî hatıralardan beslendiğinin altını çizdiği aktarıldı. Erdoğan, Marmaray’dan Osmangazi Köprüsü’ne, Boğaz’daki Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden Haliç Köprüsü’ne kadar birçok eserde Türk azmi ile Japon mühendisliğinin el ele verdiğini belirtti. Bu iş birliğinin yalnızca çelikten ve betondan değil; güven, samimiyet ve gönül bağından oluştuğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı ayrıca, küresel krizler karşısında Türkiye-Japonya iş birliğinin insanlık için yapıcı çözümler üretebileceğini vurguladı. İnsani diplomasinin önemine dikkat çekerek TİKA ile JICA'nın ortak projelerine örnek verdi.

"SESİMİZ DAHA GÜR ÇIKMALI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze konusunda da güçlü bir çağrıda bulundu:

“İsrail'in soykırımı ve işgali sonucu çocukların açlıktan öldüğü, hastanelerin çalışamaz hale geldiği, şehirlerin harabeye döndüğü, milyonlarca insanın en temel ihtiyaçlardan mahrum bırakıldığı bir tabloya şahit oluyoruz. Bu facia bütün insanlığın meselesidir. Biz Türkiye olarak susmadık, susmayacağız. Ateşkesin sağlanması, insani yardıma engelsiz erişim ve masum sivillerin korunması için her platformda gayret sarf ediyoruz. Ancak biliyoruz ki sesimiz daha gür çıkmalı, tesirimiz daha geniş olmalı. Japonya'nın barışı önceleyen irfanı, uluslararası hukuka bağlılığı ve vicdani hassasiyeti bu süreçte pek kıymetlidir. Türkiye'nin bölgesel tesiri ve insani yardım kapasitesiyle birleştiğinde ortaya vakur ve güçlü bir ortaklık çıkacaktır.”