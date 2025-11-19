Menü Kapat
TGRT Haber
Dünya
 Berkay Alptekin

İsrail medyasından flaş iddia: "ABD ve Hamas, İstanbul'da bir araya gelecek"

İsrail basınında çıkan haberlere göre, ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff İstanbul'da Hamas lideri Halil el-Hayya ile bir araya gelecek. Gerçekleşecen görüşme kapsamında ABD, Hamas'ın silahsızlanması talebini masaya yatıracak.

İsrail medyasından flaş iddia:
IHA
IHA
|
GİRİŞ:
19.11.2025
saat ikonu 14:19
|
GÜNCELLEME:
19.11.2025
saat ikonu 14:23

'nin Özel Temsilcisi , Gazze'de ateşkesi devam ettirmeye yönelik çabaları kapsamında bugün İstanbul'da Halil el-Hayya liderliğindeki üst düzey yetkililerinden oluşan bir heyetle görüşeceği iddia edildi.

merkezli The Times of Israel gazetesinin Arap bir diplomata dayandırdığı haberinde, Witkoff'un görüşmede ABD'nin Hamas'ın silahsızlanması yönündeki isteğini masaya yatırması bekleniyor.

Görüşmenin, Gazze barış planının tamamlanması açısından kritik bir öneme sahip olduğu, ABD'nin Hamas'ın üstüne düşen görevi yerine getirdiği sürece İsrail'in anlaşma şartlarına bağlı kalmacağı konusunda güvence verdiği belirtiliyor.

İsrail medyasından flaş iddia: "ABD ve Hamas, İstanbul'da bir araya gelecek"

GERÇEKLEŞEN İKİNCİ GÖRÜŞME OLACAK

Tarafların İstanbul'da görüşmesi halinde bu, Witkoff'un ikinci görüşmesi olacak. Witkoff, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi, üst düzey danışmanı ve damadı olan Jared Kushner ile Hamas'ın müzakere ekibinin üst düzey üyeleriyle 9 Ekim'de Mısır'da imzalanan anlaşmadan saatler önce bir araya gelmişti.

Witkoff geçtiğimiz ay verdiği bir röportajda, Hayya ile oğullarını kaybetme konusundaki ortak deneyimleri üzerinden bağlantı kurmayı başardığını söylemişti.

Witkoff'un oğlu Andrew, 22 yaşında aşırı uyuşturucudan hayatını kaybetmişti. Hayya'nın oğlu Himam el-Hayya ise 9 Eylül'de İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'ya düzenlediği hava saldırısında öldürülmüştü.

İsrail medyasından flaş iddia: "ABD ve Hamas, İstanbul'da bir araya gelecek"

HAMAS'IN GÜVENLİ GEÇİŞİ

Witkoff, son haftalarda İsrail ordusunun 10 Ekim'de ateşkesin başlamasıyla birlikte çekildiği Sarı Hat'tın İsrail tarafında, Gazze'nin güneyindeki Refah şehrindeki tünelde bulunan 100 ila 200 Hamas mensubunun güvenli geçişi için müzakereler yürütüyordu.

ABD, Hamas mensuplarının silahlarını teslim etmeleri halinde Sarı Hat'ın diğer tarafına veya üçüncü bir ülkeye güvenli geçiş izni vermesi için İsrail'i ikna etmeye çalışıyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu daha önce bu fikri reddetmişti.

