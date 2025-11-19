TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ 500 bin konut başvurularının biteceği tarih

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ tarafından hayata geçirilen 500 bin sosyal konut projesi başvuruları 10 Kasım 2025 tarihinde başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ilk 5 günde TOKİ sosyal konutları için yaklaşık 3 milyon başvuru yapıldığını açıkladı. Başvurular devam ederken vatandaşlar tarafından TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacağı merak ediliyor.

TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre TOKİ 500 bin sosyal konut başvuruları kura çekiminin 2025 Aralık, 2026 Ocak-Şubat aylarında yapılması hedefleniyor. Kura çekiminin ardından ise konutların teslimatına ise 2027 Mart ayı itibarıyla başlanacak.

TOKİ 500 BİN KONUT SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ 500 bin sosyal konut projesinin başvuruları e-Devlet üzerinden 18 Aralık 2025 tarihine kadar devam edecek. Banka şubeleri aracılığıyla yapılacak olan başvuruların ise 19 Aralık 2025 tarihine kadar yapılabileceği duyuruldu.