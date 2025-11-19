Menü Kapat
 Emir Yücel

Siyasal reklamcılıkta yeni dönem! Doç. Dr. Burcu Zeybek'in yeni kitabı raflarda

Siyasal iletişim literatürüne yeni bir tartışma açacak bir çalışma yayımlandı. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burcu Zeybek’in “Dijital İktidar: Siyasal Reklamcılığın Geleceği” adlı kitabı, kampanya stratejilerinden karar alma süreçlerine kadar siyasetin görünmeyen dijital arka planını mercek altına alıyor.

19.11.2025
19.11.2025
14:44

Kitap, seçmen davranışlarının artık meydanlardan çok algoritmalar tarafından şekillendiği iddiasını ortaya koyuyor. Mikro hedefleme teknikleri, veri odaklı kampanyalar, bot ağları, yapay zekâ temelli manipülasyonlar ve çevrimiçi propaganda yöntemleri siyasal rekabetin dijital görünmez silahları olarak ele alınıyor.

Siyaset kulislerinde kitabın özellikle şu sorular nedeniyle dikkat çekmesi bekleniyor:

· Seçmen hangi verilerle takip ediliyor?

· Algoritmalar kampanya performansını ne kadar belirliyor?

· Dijital reklamcılık hangi sınırları aşıyor?”

Zeybek, çalışmasında seçmenin “vatandaş” kimliğinden çok “veri öznesi” olarak konumlandığını vurguluyor. Kampanya ekiplerinin, adayların görünürlüğünü artırmak için hangi dijital araçlara yöneldiği, kullanıcı verilerinin nasıl bir politik güce dönüştüğü ve çevrimiçi reklam stratejilerinin seçim sonuçlarını nasıl etkileyebileceği detaylı biçimde ele alınıyor.

Kitapta Türkiye’den ve dünyadan güncel örnekler, dijital siyasal reklamcılığın geleceğine ilişkin önemli ipuçları sunuyor. Özellikle, yaklaşan seçim süreçlerinde dijital rekabetin tonda değil, teknikte belirleyici olacağına dair tespitler, siyasetçilerin ve kampanya yöneticilerinin radarına girecek nitelikte.

