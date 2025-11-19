ABD'deki aşırı zenginliği temsil ediyor! 18 ayar altın tuvalet dudak uçuklatan fiyata satıldı

İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'a ait olan 18 ayar altın tuvalet eseri, ABD'nin New York şehrinde yer alan Sotheby's Müzayede Evi'nde açık artırmayla satışa çıkarıldı.

"Amerika" adı verilen ve 101 kilogram ağırlığında olan som altından yapılan tuvalet, 12.1 milyon dolara satıldı. Altın tuvaleti satın alan koleksiyoncunun kim olduğu ise bilinmiyor.

Cattelan, müzayede öncesinde halk için sergilenen altın tuvaletin ABD'deki aşırı zenginliği hicvetmeyi amaçladığını ifade etti.

Cattelan, dahaönce yaptığı bir açıklamada, "İster 200 dolarlık bir öğle yemeği yiyin, ister 2 dolarlık bir sosisli sandviç, sonuç tuvalet açısından aynıdır" ifadelerine yer vermişti.

BİR DİĞER ALTIN TUVALETİ ÇALINMIŞTI

Tuvalet, Maurizio Cattelan'ın 2016 yılında yaptığı iki tuvaletten biriydi. Diğeri ise 2016 yılında New York'taki Guggenheim Müzesi'nde sergilenmiş, daha sonra eski İngiltere Başbakanı Winston Churchill'in doğduğu kır malikanesi Blenheim Sarayı'nda sergilendiği sırada çalınmıştı.

Soygunda 2 kişi yakalanırken, altın tuvaet bulunamamıştı. Altın tuvaletin parçalanıp eritildiğine inanılıyor.

"DUVARA BANTLANMIŞ MUZ" ESERİ DE ONA AİT

Cattelan'ın önceki çalışmalarından biri de dünya çapında büyük ses getiren duvara bantlanmış bir muzun yer aldığı "Comedian" adlı eserdi.

Cattelan'ın "duvara bantlanmış muz" eseri, 2024 yılında Sotheby's Müzayede Evi'nde yapılan açık artırmada 6.2 milyon dolara satılmıştı.