Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Tespih aşkı sınır tanımadı! 10 Osmanlı tespihi için dudak uçuklatan rakam ödedi

Kasım 05, 2025 13:48
1
Tespih aşkı sınır tanımadı! 10 Osmanlı tespihi için dudak uçuklatan rakam ödedi

Uzun yıllardır tespih merakıyla bilinen Elazığ esnafı Muhammed Özdemir, tespih ustası Hadin Bulut'tan 10 adet Osmanlı kehribarı tespihi için verdiği rakam bölgede gündem oldu. 

2

Elazığ'da kuyumculuk yapan Muhammed Özdemir, tespih tutkusunu yatırım ile birleştirdi. Uzun yıllardır tespih merakıyla bilinen Özdemir, tespih ustası Hadin Bulut'tan 10 adet Osmanlı kehribarı tespihi toplam 1 milyon 600 bin lira karşılığında satın aldı.

3

Osmanlı döneminden kalma kehribarların büyük bir manevi ve maddi değere sahip olduğunu belirten Özdemir, "Bu tespihler hem koleksiyon değeri taşıyor hem de gelecek için önemli bir yatırım. En kıymetlisini ise çocuğuma hatıra olarak bırakacağım" dedi.

4

"Tespih aşkını çeken bilir" diyen Özdemir, yıllardır tespih çekmenin kendisi için bir tutku haline geldiğini vurguladı. Tespihlerin hem kültürel bir miras hem de sabrın sembolü olduğunu belirten Özdemir, tespih meraklılarının bu değeri çok iyi anladığını ifade etti.

5

'TESBİHE BU KADAR PARA MI VERİLİR?'

Özdemir, "Bu iş zevk işi benim için öncelikle. Bu zevkin yanında bu tespihleri aldığımda zarar da etmiyorum, yatırımdır. Kazandırdığı içinde bir artısı oradan geliyor.1 milyon 600 bin liralık burada alışveriş yaptık. Bir araba parasını tespihe verdik. İnsanlar diyor bunlar acaba kafayı mı yedi. Tespihe bu kadar para mı verilir? Ama bilmiyorlar bunlar tarihi eser. Osmanlı döneminden önce olanlar bile var. Şimdi renkleri değiştiğimi ayrı bir değer oluyor. Bunların hem renk yapıları hem damar yapıları hem de hissiyat olarak fiyatları değişiyor. Bu tespihlere aşığız. Bu aşkı çeken bilir. Bazıların araba koleksiyonu var bazılarının pırlanta koleksiyonu var. Herkesin bir zevki var. Benim yüzüğüm bile Osmanlı kehribarıdır. Ben böyle materyallere çok değer veriyorum. Bu tespihleri çocuğuma yatırımlık olarak bırakacağım" diye konuştu.

6

'DEĞERİ NEYSE ÖDÜYORUZ'

Tespih ustası Hadin Bulut ise "Tespihe çocukluğundan beridir bir merakı var. Bayağı bir koleksiyon biriktirdi. Fiyat olarak söylemek istemiyorum ama bir villa parası kadar vardır. Ben tespih satıyorum ama benden daha fazla kıymetli tespih toplamıştır. Bu tarz ürünler fazla bulunmuyor. Bizim tanıdıklarımıza satmamızın nedeni bizim içinde iyi oluyor. Yarın müşteri geldiği zaman biz koleksiyonerleri arıyoruz. Değeri neyse ödüyoruz ve tekrar alıyoruz. Bu tür ürünler artık fazla bulunmuyor. Malzeme ne kadar nadirse o kadar kıymetli oluyor" ifadelerini kullandı.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.