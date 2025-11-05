Tespih aşkı sınır tanımadı! 10 Osmanlı tespihi için dudak uçuklatan rakam ödedi

'TESBİHE BU KADAR PARA MI VERİLİR?'

Özdemir, "Bu iş zevk işi benim için öncelikle. Bu zevkin yanında bu tespihleri aldığımda zarar da etmiyorum, yatırımdır. Kazandırdığı içinde bir artısı oradan geliyor.1 milyon 600 bin liralık burada alışveriş yaptık. Bir araba parasını tespihe verdik. İnsanlar diyor bunlar acaba kafayı mı yedi. Tespihe bu kadar para mı verilir? Ama bilmiyorlar bunlar tarihi eser. Osmanlı döneminden önce olanlar bile var. Şimdi renkleri değiştiğimi ayrı bir değer oluyor. Bunların hem renk yapıları hem damar yapıları hem de hissiyat olarak fiyatları değişiyor. Bu tespihlere aşığız. Bu aşkı çeken bilir. Bazıların araba koleksiyonu var bazılarının pırlanta koleksiyonu var. Herkesin bir zevki var. Benim yüzüğüm bile Osmanlı kehribarıdır. Ben böyle materyallere çok değer veriyorum. Bu tespihleri çocuğuma yatırımlık olarak bırakacağım" diye konuştu.