Sıradan bir ev gibi gözüküyor ve emlakçılar duvardaki ürkütücü mesajdan hiç bahsetmiyor!

Glasgow yakınlarında bulunan müstakil ev satışa çıktı. Evin, 3 odalı olduğu, bir aile için uygun olduğu belirtildi. Hatta emlakçılar tarafından pazarlanırken 'muhteşem deniz manzarası' ifadeleri kullanıldı. Daireyi alacak kişi için 'harika bir geliştirme fırsatı' olduğu ifade edildi. Fakat kimse evin duvarındaki ürkütücü mesajdan bahsetmedi.

'GÖZ ALICI KONUM'

The Sun'ın haberine göre, resmi tanıtım yazısında evin "muazzam sermaye büyüme potansiyeli" sunduğu ve Clyde Körfezi'ne bakan "göz alıcı bir konum"a sahip olduğu belirtiliyor ve sadece alıcılara "oturulmadan önce tadilat gerektiği" uyarısı yapılıyor.

''BİZE YARDIM EDİN''

Evin içerisi ise adeta harabe bir yer gibi duruyor.

Fakat daha da önemlisi duvardaki yazı... Siyah boyayla duvara yazılmış ''Bize yarım edin'' yazısı tüyleri diken diken ediyor.

Emlakçılar ise bu yazıyı göz ardı ediyorlar. Fakat evin duvarındaki mesaj kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

ÇELİK GİBİ SİNİRLER GEREKİYOR!

Evin fiyatının cazip olduğu belirtilse de herhangi bir alıcının , duvarlarına resmedilmiş ürkütücü yazıları görmezden gelebilecek kadar çelik gibi sinirlere sahip olması ve binanın dönüşümünü finanse edebilecek kadar paraya sahip olması gerektiği belirtildi.