Bu otomobiller sahibini pişman ediyor! Uzmanlardan kritik uyarı: Masraf yapmak istemiyorsanız bu araçlardan uzak durun

Uzmanlardan hibrit araç almak isteyenlere kritik uyarı geldi. Bu kapsamda yeni araç için araştırma yapanların uzak durması gereken otomobiller oldu. Hem benzin hem de elektrik kullanımıyla kullanıcısına yeni bir deneyim yaşatan hibrit araçların trendi son dönemlerde oldukça yükseldi. Ancak bazı marka ve modeldeki otomobiller çıkardıkları masraflar nedeniyle sahibini pişman ediyor. İşte araba sahibi olurken masraf yapmak istemeyenlerin göz ardı etmemesi gereken liste…
Hibrit otomobil almayı düşünenler bu listeye bakmadan karar vermesin. Zira yapılan incelemelere göre devamlı masraf çıkararak sahibini pişman eden araçların listesi kamuoyu ile paylaşıldı. Yakıt tasarrufu nedeniyle tercih edilen bazı otomobil modelleri çıkardığı masrafla kullanıcısını canından bezdirebiliyor. Yakıttan edilen tasarruf aracın arızaları nedeniyle kısa süre içinde masrafa dönüyor.
Otomotiv dünyasında yeni bir döneme işaret eden hibrit otomobiller dünya çapında milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor. Ancak halâ akıllarda bu araçlara ilişkin soru işaretleri yer alıyor. Üstelik bu sorular hiç de görmezden gelinecek durumda değil. Zira hibrit araçların en temel sıkıntılarından biri pahalı batarya değişimleri olarak gösteriliyor. Diğer yandan kronik şanzıman problemleri bu araca karşı mesafeli davranılmasının temel sebepleri arasında yer alıyor. İşte otomobil uzmanları tarafından yapılan değerlendirmeler ve en çok masraf çıkaran hibrit otomobiller…
En çok masraf çıkaran hibrit araçlar listesinde kullanıcısına büyük bir hayal kırıklığı yaşatan Ford bulunuyor. Ford F-150 Hybrid modeliyle araç dünyasında yeni bir alternatif yaratması beklenen otomotiv devinin beklentiyi karşılayamadığı ve sınıfta kaldığı belirtiliyor. Yaptığı yorumlarla otomotiv sektöründe önemli bir yere sahip olan uzmanlar, Ford F-150 Hybrid modelinden şikayetler en çok şanzıman ve akiden geliyor. Diğer yandan aracın en çok şikayet aldığı konulardan biri de yakıt verimliliği konusunda tahminlerin çok altında kalması.
Uzak durulması gereken hibrit araçlar listesinin ikinci sırasında BMW yer alıyor. Alman otomotiv devi az yakan lüks araç vaadiyle piyasaya sürdüğü ActiveHybrid 5 serisi beklentilerin çok uzağında kaldı. Kullanıcıların özellikle yakıt verimliliği ile tercih ettiği hibrid otomobil, BMW ActiveHybrid 5 serisi misyonunu yerine getiremedi. Bu araç 26 MPG (yaklaşık 9 litre/100 km) yakıyor ki bu durum yok denilecek kadar düşük bir orana işaret ediyor.
Ürettiği lüks araçlarla büyük bir hayran kitlesine sahip olan Range Rover’ın Range Rover Evoque PHEV (Plug-in Hybrid) modeli beklendiğinin aksine yakıt verimliliği konusunda oldukça kötü bir seviyede. Ayrıca kullanıcı deneyimlerinde aracın arka koltuğunda bir yetişkinin konforlu bir şekilde seyahat edebilmesinin mümkün olmadığı belirtiliyor. Fakat araçla ilgili tek sorun bunlar değil.
Yapılan paylaşımlarda satın alınan her 3 araçtan ikisinin motor ve elektrik sistemi nedeniyle servise gittiği görülüyor. Uzmanlar bu otomobilden uzak durulması konusunda yaptığı uyarılarda sık sık arıza yaptığı ve kronik bilgi-eğlence sistemi sorunlarına dikkat çekiyor.
En çok masraf çıkaran hibrid otomobiller listesinde genellikle yakıt verimliliği ile ilgili sorunlar paylaşılırken, Güney Kore’nin en büyük otomobil markalarından olan Hyundai farklı nedenlerle listeye dahil oldu.
Hyundai Tuscon Hybrid uzak durulması gereken otomobiller arasına, zayıf fren performansı, motor sıkıntıları ve süspansiyon sistemindeki konforsuzluk şikayetleri ile girdi. Kullanıcılarının pek çoğu aracın teknolojik kontrollerinin kullanıcı dostu olmadığını söylerken, kimi zaman bu araca sahip olanın korku hikayesine dönüştüğü belirtiliyor.