Bu otomobiller sahibini pişman ediyor! Uzmanlardan kritik uyarı: Masraf yapmak istemiyorsanız bu araçlardan uzak durun

RANGE ROVER EVOQUE PHEV

Ürettiği lüks araçlarla büyük bir hayran kitlesine sahip olan Range Rover’ın Range Rover Evoque PHEV (Plug-in Hybrid) modeli beklendiğinin aksine yakıt verimliliği konusunda oldukça kötü bir seviyede. Ayrıca kullanıcı deneyimlerinde aracın arka koltuğunda bir yetişkinin konforlu bir şekilde seyahat edebilmesinin mümkün olmadığı belirtiliyor. Fakat araçla ilgili tek sorun bunlar değil.

Yapılan paylaşımlarda satın alınan her 3 araçtan ikisinin motor ve elektrik sistemi nedeniyle servise gittiği görülüyor. Uzmanlar bu otomobilden uzak durulması konusunda yaptığı uyarılarda sık sık arıza yaptığı ve kronik bilgi-eğlence sistemi sorunlarına dikkat çekiyor.