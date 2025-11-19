Google, 2025'in en iyi Android uygulama ve oyunlarını açıkladı! Birinci şaşırttı

Her yıl Play Store’daki en başarılı yapımları seçerek geliştiricileri onurlandıran Google, 2025 yılının kazananlarını resmen duyurdu. Listede üretkenlik odaklı araçlardan popüler kart oyunlarına kadar pek çok farklı seçenek yer alıyor.

Teknoloji devi Google, geleneksel hale getirdiği ödül programı kapsamında 2025 yılına damgasını vuran mobil uygulama ve oyunları belirledi. Şirket, indirmeye değer bulduğu yapımları öne çıkararak hem kullanıcılara rehberlik etmeyi hem de geliştiricilerin başarısını kutlamayı hedefliyor.

YILIN UYGULAMASI: FOCUS FRIEND

2025’in en iyi uygulaması ödülü, Hank Green tarafından geliştirilen Focus Friend’e gitti. Söz konusu uygulama, odaklanma sürecini oyunlaştırarak kullanıcı deneyimine farklı bir boyut katıyor.

“Fasulye Arkadaş” (Bean Friend) isimli bir avatarın başrolde olduğu yapımda, kullanıcılar görevlerini tamamladıkça çeşitli sanal öğeler kazanıyor. Elde edilen ödüller, avatarın odasını dekore etmek için kullanılabiliyor.

OYUN DÜNYASINDA POKEMON RÜZGARI

Oyun kategorisinin zirvesindeki isim ise Pokemon TCG Pocket oldu. Ekim 2024 tarihinde piyasaya sürülen yapım, efsanevi Pokemon kart oyununun sanal dünyaya uyarlanmış versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Oyun, sunduğu dijital koleksiyon deneyimiyle 2025 yılında jürinin beğenisini kazanmayı başardı.

ÇOKLU CİHAZ DESTEĞİNDE LİDERLER BELLİ OLDU

Google, farklı platformlar arasında en iyi deneyimi sunan “çoklu cihaz” kategorisinde ise görsel düzenleme aracı Luminar’ı seçti. Uygulama, yapay zeka destekli düzenleme araçlarının tüm platformlarda sunduğu akıcı performans sayesinde ödüle layık görüldü.

Oyun tarafında ise yarış tutkunlarının ilgisini çeken Disney Speedstorm, en iyi çoklu cihaz oyunu unvanını aldı. Bahsi geçen yapım; Android telefonlar, tabletler ve Windows bilgisayarlar üzerinde kesintisiz bir oyun keyfi vadediyor.

2025'İN DİĞER KAZANANLARI

Google’ın yayınladığı listede farklı kategorilerde öne çıkan diğer yapımlar ise şöyle sıralanıyor:

Uygulamalar:

Eğlence: Edits (Instagram uygulaması)

Kişisel Gelişim: Focus Friend

Günlük Temel İhtiyaç: Wiser (15 Dakikalık Sesli Kitaplar)

Gizli Cevher: Pingo AI Language Learning

Aile: ABCmouse 2: Kids Learning Game

Akıllı Saatler: SleepisolBio

Büyük Ekranlar: Goodnotes

Otomobiller: Soundcloud

XR Başlıkları: Calm

Oyunlar:

Çok Oyunculu: Dunk City Dynasty

Al ve Oyna: Candy Crush Solitaire

Bağımsız (Indie): Chants of Sennaar

Hikaye: Disco Elysium

Devam Eden: Wuthering Waves

Play Pass: DREDGE

PC’de Google Play Games: Odin: Valhalla Rising

Hatırlanacağı üzere 2024 yılındaki ödüllerde Partiful en iyi uygulama, AFK Journey ise en iyi oyun seçilmişti. Teknoloji devi, önceki yıllarda olduğu gibi 2025 seçimlerinde de uygulama ve oyunların yanı sıra yılın en iyi kitaplarına da yer verdi.