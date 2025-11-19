Menü Kapat
TGRT Haber
19°
Teknoloji
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Google, 2025'in en iyi Android uygulama ve oyunlarını açıkladı! Birinci şaşırttı

Google, Play Store üzerinden 2025'in en iyi uygulama ve oyunlarını seçtiği listeyi kamuoyuyla paylaştı. İşte yılın en iyi Android uygulama ve oyunu!

Murat Makas
19.11.2025
19.11.2025
Her yıl Play Store’daki en başarılı yapımları seçerek geliştiricileri onurlandıran Google, 2025 yılının kazananlarını resmen duyurdu. Listede üretkenlik odaklı araçlardan popüler kart oyunlarına kadar pek çok farklı seçenek yer alıyor.

Teknoloji devi Google, geleneksel hale getirdiği ödül programı kapsamında 2025 yılına damgasını vuran ve oyunları belirledi. Şirket, indirmeye değer bulduğu yapımları öne çıkararak hem kullanıcılara rehberlik etmeyi hem de geliştiricilerin başarısını kutlamayı hedefliyor.

Google, 2025'in en iyi Android uygulama ve oyunlarını açıkladı! Birinci şaşırttı

YILIN UYGULAMASI: FOCUS FRIEND

2025’in en iyi uygulaması ödülü, Hank Green tarafından geliştirilen Focus Friend’e gitti. Söz konusu uygulama, odaklanma sürecini oyunlaştırarak kullanıcı deneyimine farklı bir boyut katıyor.

“Fasulye Arkadaş” (Bean Friend) isimli bir avatarın başrolde olduğu yapımda, kullanıcılar görevlerini tamamladıkça çeşitli sanal öğeler kazanıyor. Elde edilen ödüller, avatarın odasını dekore etmek için kullanılabiliyor.

Google, 2025'in en iyi Android uygulama ve oyunlarını açıkladı! Birinci şaşırttı

OYUN DÜNYASINDA POKEMON RÜZGARI

Oyun kategorisinin zirvesindeki isim ise Pokemon TCG Pocket oldu. Ekim 2024 tarihinde piyasaya sürülen yapım, efsanevi Pokemon kart oyununun sanal dünyaya uyarlanmış versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Oyun, sunduğu dijital koleksiyon deneyimiyle 2025 yılında jürinin beğenisini kazanmayı başardı.

Google, 2025'in en iyi Android uygulama ve oyunlarını açıkladı! Birinci şaşırttı

ÇOKLU CİHAZ DESTEĞİNDE LİDERLER BELLİ OLDU

Google, farklı platformlar arasında en iyi deneyimi sunan “çoklu cihaz” kategorisinde ise görsel düzenleme aracı Luminar’ı seçti. Uygulama, yapay zeka destekli düzenleme araçlarının tüm platformlarda sunduğu akıcı performans sayesinde ödüle layık görüldü.

Oyun tarafında ise yarış tutkunlarının ilgisini çeken Disney Speedstorm, en iyi çoklu cihaz oyunu unvanını aldı. Bahsi geçen yapım; Android telefonlar, tabletler ve Windows bilgisayarlar üzerinde kesintisiz bir oyun keyfi vadediyor.

Google, 2025'in en iyi Android uygulama ve oyunlarını açıkladı! Birinci şaşırttı

2025'İN DİĞER KAZANANLARI

Google’ın yayınladığı listede farklı kategorilerde öne çıkan diğer yapımlar ise şöyle sıralanıyor:

Uygulamalar:

  • Eğlence: Edits (Instagram uygulaması)
  • Kişisel Gelişim: Focus Friend
  • Günlük Temel İhtiyaç: Wiser (15 Dakikalık Sesli Kitaplar)
  • Gizli Cevher: Pingo AI Language Learning
  • Aile: ABCmouse 2: Kids Learning Game
  • Akıllı Saatler: SleepisolBio
  • Büyük Ekranlar: Goodnotes
  • Otomobiller: Soundcloud
  • XR Başlıkları: Calm

Oyunlar:

  • Çok Oyunculu: Dunk City Dynasty
  • Al ve Oyna: Candy Crush Solitaire
  • Bağımsız (Indie): Chants of Sennaar
  • Hikaye: Disco Elysium
  • Devam Eden: Wuthering Waves
  • Play Pass: DREDGE
  • PC’de Google Play Games: Odin: Valhalla Rising

Hatırlanacağı üzere 2024 yılındaki ödüllerde Partiful en iyi uygulama, AFK Journey ise en iyi oyun seçilmişti. Teknoloji devi, önceki yıllarda olduğu gibi 2025 seçimlerinde de uygulama ve oyunların yanı sıra yılın en iyi kitaplarına da yer verdi.

