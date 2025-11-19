Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

KIZILELMA'nın Gökdoğan füzesi ile buluştuğu anlar! Yeni bir dönemin kapısı aralandı

Türkiye’nin İlk İnsansız Savaş Uçağı Bayraktar KIZILELMA, Gökdoğan füzesiyle başarılı bir test gerçekleştirdi. Gökdoğan'ın büyük bir titizlikle yüklendiği KIZILELMA, test uçuşunda çok sayıda manevra yaparak bir sorti gerçekleştirdi. AKINCI ve KIZILELMA’nın havalandığı anlar İhlas Haber Ajansı’nın drone kamerasına yansıdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.11.2025
saat ikonu 09:57
|
GÜNCELLEME:
19.11.2025
saat ikonu 10:01

Türk savunma sanayisinin gözbebeklerinden , 2026’nın ilk çeyreğinde envantere girecek. Baykar tarafından yerli ve millî olarak geliştirilen KIZILELMA, Türk savunma sanayiinde yeni bir dönemin kapılarını aralamaya hazırlanıyor.

KIZILELMA GÖKDOĞAN İLE HAVALANDI

Tekirdağ Çorlu’daki Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde test süreçleri devam eden KIZILELMA, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen yerli Gökdoğan hava-hava füzesi ile havalandı. Yerli ve millî savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA’nın uçuşunda iki pilot görev aldı. Uçuş öncesinde tüm ekip kapsamlı bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi.

KIZILELMA'nın Gökdoğan füzesi ile buluştuğu anlar! Yeni bir dönemin kapısı aralandı

Yaklaşık 1 saat havada kalan KIZILELMA, Gökdoğan Hava-Hava Füzesi Bağlı Uçuş Testi’ni başarıyla tamamladı. TC-ÖZB5 kuyruk numaralı beşinci prototipiyle havalanan millî , çok sayıda manevra yaparak bir sorti gerçekleştirdi.

KIZILELMA'nın Gökdoğan füzesi ile buluştuğu anlar! Yeni bir dönemin kapısı aralandı

KIZILELMA YENİ BİR DÖNEMİN KAPISINI ARALADI

Yapılan testlerle birlikte KIZILELMA, Türk savunma sanayisinde yeni bir dönemin daha kapısını aralamış oldu. Atış testinin ardından KIZILELMA havadan havaya angajman kabiliyetini de kazanacak ve bir ilke daha imza atacak.

KIZILELMA'nın Gökdoğan füzesi ile buluştuğu anlar! Yeni bir dönemin kapısı aralandı

PARÇACIK ETKİLİ HARP BAŞLIĞI

Yüksek manevra kabiliyetine sahip Gökdoğan Görüş Ötesi Hava-Hava Füze Sistemi, katı yakıtlı roket motora, 65+ km menzile ve aktif radar arayıcı başlığa sahip. Füze, hedefe isabet ettiğinde yüksek tahrip gücü oluşturan basınç ve parçacık etkili bir harp başlığı taşıyor.

KIZILELMA'nın Gökdoğan füzesi ile buluştuğu anlar! Yeni bir dönemin kapısı aralandı

"HİÇBİR İNSANSIZ SAVAŞ UÇAĞI BU KABİLİYETE SAHİP DEĞİL"

KIZILELMA’nın dünyada bir ilke daha imza atacağını belirten Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi Birim Lideri Halil Akar, " KIZILELMA hava aracımıza kazandırmayı hedeflediğimiz en önemli kabiliyetlerden bir tanesi hava hedeflerine angaje olabilme kabiliyeti. Şuan da dünya üzerinde hiçbir insansız savaş uçağı bu kabiliyete sahip değil. Hava aracımıza bu kabiliyeti kazandırma anlamında çok önemli bir test icra edeceğiz. Test kapsamında Tübitak Sage tarafından geliştirilen Gökdoğan hava hava füzesinin bağlı uçuş testini icra edeceğiz. Önümüzdeki günlerde Gökdoğan füzesi ile yapacağımız gerçek atış testi neticesinde KIZILELMA uçağımıza havadan havaya atış kabiliyeti kazandırmış olacağız. Bu kabiliyet Türk savunma sanayinde çığır açacaktır. Bayraktar AKINCI TİHA’mız KIZILELMA’ya eşlik edecektir. KIZILELMA’nın havada yapacağı uçuğunun çekimini yapacaktır" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
F-14’teki gizli çip: MP944! Askeri gizlilik tarihi değiştirdi
Türkiye'nin en hızlı elektrikli yarış aracı geliyor! Öğrenciler rekora göz dikti
ETİKETLER
#türk savunma sanayi
#insansız savaş uçağı
#bayraktar kızılelma
#Gökdoğan Hava Füzesi
#Uçuş Testi
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.