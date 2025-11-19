KIZILELMA'nın Gökdoğan füzesi ile buluştuğu anlar! Yeni bir dönemin kapısı aralandı

Türk savunma sanayisinin gözbebeklerinden Bayraktar KIZILELMA, 2026’nın ilk çeyreğinde envantere girecek. Baykar tarafından yerli ve millî olarak geliştirilen KIZILELMA, Türk savunma sanayiinde yeni bir dönemin kapılarını aralamaya hazırlanıyor.

KIZILELMA GÖKDOĞAN İLE HAVALANDI

Tekirdağ Çorlu’daki Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde test süreçleri devam eden KIZILELMA, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen yerli Gökdoğan hava-hava füzesi ile havalandı. Yerli ve millî savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA’nın uçuşunda iki pilot görev aldı. Uçuş öncesinde tüm ekip kapsamlı bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi.

Yaklaşık 1 saat havada kalan KIZILELMA, Gökdoğan Hava-Hava Füzesi Bağlı Uçuş Testi’ni başarıyla tamamladı. TC-ÖZB5 kuyruk numaralı beşinci prototipiyle havalanan millî insansız savaş uçağı, çok sayıda manevra yaparak bir sorti gerçekleştirdi.

KIZILELMA YENİ BİR DÖNEMİN KAPISINI ARALADI

Yapılan testlerle birlikte KIZILELMA, Türk savunma sanayisinde yeni bir dönemin daha kapısını aralamış oldu. Atış testinin ardından KIZILELMA havadan havaya angajman kabiliyetini de kazanacak ve bir ilke daha imza atacak.

PARÇACIK ETKİLİ HARP BAŞLIĞI

Yüksek manevra kabiliyetine sahip Gökdoğan Görüş Ötesi Hava-Hava Füze Sistemi, katı yakıtlı roket motora, 65+ km menzile ve aktif radar arayıcı başlığa sahip. Füze, hedefe isabet ettiğinde yüksek tahrip gücü oluşturan basınç ve parçacık etkili bir harp başlığı taşıyor.

"HİÇBİR İNSANSIZ SAVAŞ UÇAĞI BU KABİLİYETE SAHİP DEĞİL"

KIZILELMA’nın dünyada bir ilke daha imza atacağını belirten Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi Birim Lideri Halil Akar, " KIZILELMA hava aracımıza kazandırmayı hedeflediğimiz en önemli kabiliyetlerden bir tanesi hava hedeflerine angaje olabilme kabiliyeti. Şuan da dünya üzerinde hiçbir insansız savaş uçağı bu kabiliyete sahip değil. Hava aracımıza bu kabiliyeti kazandırma anlamında çok önemli bir test icra edeceğiz. Test kapsamında Tübitak Sage tarafından geliştirilen Gökdoğan hava hava füzesinin bağlı uçuş testini icra edeceğiz. Önümüzdeki günlerde Gökdoğan füzesi ile yapacağımız gerçek atış testi neticesinde KIZILELMA uçağımıza havadan havaya atış kabiliyeti kazandırmış olacağız. Bu kabiliyet Türk savunma sanayinde çığır açacaktır. Bayraktar AKINCI TİHA’mız KIZILELMA’ya eşlik edecektir. KIZILELMA’nın havada yapacağı uçuğunun çekimini yapacaktır" dedi.