F-14’teki gizli çip: MP944! Askeri gizlilik tarihi değiştirdi

ASKERİ GİZLİLİK, TARİHİN AKIŞINI DEĞİŞTİRDİ

1970’lerin başında böylesine güçlü bir çip geliştirmek başlı başına büyük bir başarıydı. MP944 ayrıca zorlu askeri gereksinimlere de dayanmak zorundaydı. Örneğin, -55 ile +125°C arasında sorunsuz çalışması gerekiyordu.

Ancak tüm bu başarılara rağmen dünya, MP944’ün varlığını çok uzun süre öğrenemedi. Çip, 1998’e kadar gizli tutuldu.

Baş tasarımcı Ray Holt, aslında 1971’de bu teknoloji üzerine bir makale yayımlamak istemişti ama askeri gizlilik 27 yıl boyunca buna izin vermedi.