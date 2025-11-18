Türkiye'nin en hızlı elektrikli yarış aracı geliyor! Öğrenciler rekora göz dikti

Uludağ Racing Formula SAE takımı, ürettikleri yerli elektrikli araç UR-06E ile Çin pistlerine çıkan ilk Türk ekibi olmayı başardı. Yüzde 67 yerlilik oranına sahip olan araç, mevcut performansıyla 0'dan 100 kilometre hıza 3,06 saniyede ulaşabiliyor. Yeni sezonda hızlanma süresini 2,04 saniyenin altına çekmek isteyen öğrenciler, Türkiye'nin en hızlı yerli yarış aracını üretmeyi hedefliyor.

YÜZDE 67 YERLİLİK ORANIYLA ÜRETİLDİ

Uludağ Üniversitesi öğrencilerinin oluşturduğu Uludağ Racing Formula SAE takımı, bu yıl ürettikleri elektrikli yarış aracı UR-06E ile Türkiye, Romanya ve Çin'de pistlere çıkarak önemli başarılar elde etti. Çin'de yarışan ilk Türk takımı olan Uludağ Racing Formula SAE Türkiye'de düzenlenen yarışlarda da Elektrikli Araç Genel Klasmanında ikincilik kazandı.

Yaklaşık yüzde 67 yerlilik oranıyla üretilen UR-06E'nin pilleri, aküsü, şasesi ve aerodinamik kanatları öğrencilerce tasarlanıp atölyede üretildi. Uludağ Üniversitesi'nin sağladığı imkânlar ve sektörden alınan teknik desteklerle geliştirilen araç, elektrikli yarış teknolojileri alanında üniversite öğrencilerinin mühendislik kabiliyetini bir kez daha ortaya koydu.

Bu yılki performans verilerine göre 0'dan 100 kilometre saat hıza 3.06 saniyede ulaşan araç için takım daha iddialı bir hedef belirledi. Yeni sezonda hızlanma süresini 2.04 saniyenin altına çekmek için yoğun bir Ar-Ge süreci yürüten öğrenciler, araçta kullanılan zincir aktarma sisteminin verimliliği artırılarak pist performansının üst seviyeye taşınması planlanıyor.

Uludağ Üniversitesi Otomotiv Topluluğu'nca bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen Otomotiv Topluluğu Seminerleri (OTTOSEM) programında sergilenen araç katılımcılardan tam not aldı.

Türkiye'nin en hızlı yerli yarış aracını yapmayı hedeflediklerini söyleyen Uludağ Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Öğrencisi ve Uludağ Racing Formula SAE Takımı Kaptanı Berkay Karakurt, "Racing Formula SAE takımımız Türkiye'deki en eski kulüplerden olmanın yanı sıra İngiltere ve Avrupa'da yarışlara katılan ilk Türk takımı olma özelliğini taşıyor. Bunun yanında 2020 yılında 5 içten yanmalı araç üreterek günümüze kadar geldik. 2020 yılının ardından pandemi ve deprem felaketleri yaşadık. Şimdi ise tekrar ayağa kalkarak elektrikli bir araçla pistlere geri döndük. Bu yıl UR-06E isimli aracımızın üretimini tamamladık. Bu araçla Türkiye, Romanya ve Çin olmak üzere 3 farklı yarışmaya katılım sağladı. Çin'de yarışmalara katılan ilk Türk takımı olduk. Türkiye'de yapılan yarışlarda Elektrikli Araç Genel Klasman'da ikincilik yaşadık. Seneye Türkiye'nin yarışmalardaki en hızlı araç olma hedefiyle yola çıkıyoruz. Hedefimiz bu şekilde" dedi.

Üretilen aracın yüzde 67'sinin üniversite öğrencileri tarafından gerçekleştiğini kalan kısımlarında hazır satın alındığını kaydeden Karakurt, "UR-06E isimli aracımızı tasarlarken 37 kişiydik. Fakat şu an takımımız 63 kişiden oluşmakta. Elektrik elektronik mühendisliği, makine mühendisliği, otomotiv mühendisliği, bilgisayar mühendisliği başta olmak üzere üniversitedeki tüm bölümlerden arkadaşlarımız bu takımda yer alıyor. Aracımız yüzde 67 yerlilik oranına sahip. Motoru yurt dışından temin ediyoruz. Piller bizim kendi üretimimiz. Okulumuzun sunmuş olduğu imkanlar dahilinde akü ve şaseyi kendimiz ürettik. Bunun dışında aracın kanatlarını da kendimiz yaptık. Aracımızın üretim süreci firmaların destekleri ve öğrenci arkadaşlarımızın gece gündüz demeden atölyede geçirmiş oldukları zamanlarla ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

0-100'Ü 3,06 SANİYE

Hedeflerinde 2.04 saniyenin altında 0-100 gerçekleştirmek istediğini kaydeden Uludağ Racing Teknik Departman Süspansiyon Sorumlusu Furkan Avcı, "Aracımızın bu yılki verilerine göre 3.06 saniyede 0'dan 100'e çıkıyor. Bir sonraki hedefimiz bunu 2.04 saniyenin altına indirmek. Şu anda zincir aktarımı kullanıyoruz. Zincir aktarımından en büyük verimi alıp aracımızı en hızlı şekilde piste sürmeye hazırlanıyoruz. Aracımızın üretim süresi 6 ila 7 ay arasında değişiyor. Tabii yarış sezonu bitmeden bir sonraki sezon için Ar-Ge çalışmalarına başlıyoruz" dedi.

OTTOSEM ile sanayicilerin tecrübelerini paylaştığı ortam oluşturduklarını söyleyen Otomotiv Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Cengizhan İnan, "Otomotiv Topluluğu 15 yıl önce Uludağ Üniversitesi bünyesinde kuruldu. Kurulduğu günden günümüze amacımız, üniversite-sanayi işbirliğini sağlamak. Bu yıl 4'üncüsünü düzenlediğimiz OTTOSEM etkinliğimizin heyecanını yaşıyoruz. Bu etkinlikle birlikte otomotiv sanayicilerini misafir ederek bizlere değerli bilgilerini aktarmalarını sağlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.