Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Türkiye'nin en hızlı elektrikli yarış aracı geliyor! Öğrenciler rekora göz dikti

Yüzde 67 yerlilik oranıyla üretilen ve 0’dan 100 kilometre hıza 3 saniyede ulaşan yerli yarış aracı UR-06E, Çin pistlerinde boy gösteren ilk Türk takımı olarak tarihe geçti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.11.2025
saat ikonu 16:42
|
GÜNCELLEME:
18.11.2025
saat ikonu 16:42

Uludağ Racing Formula SAE takımı, ürettikleri yerli elektrikli araç UR-06E ile pistlerine çıkan ilk Türk ekibi olmayı başardı. Yüzde 67 yerlilik oranına sahip olan araç, mevcut performansıyla 0'dan 100 kilometre hıza 3,06 saniyede ulaşabiliyor. Yeni sezonda hızlanma süresini 2,04 saniyenin altına çekmek isteyen öğrenciler, 'nin en hızlı yerli yarış aracını üretmeyi hedefliyor.

YÜZDE 67 YERLİLİK ORANIYLA ÜRETİLDİ

Uludağ Üniversitesi öğrencilerinin oluşturduğu Uludağ Racing Formula SAE takımı, bu yıl ürettikleri elektrikli yarış aracı UR-06E ile Türkiye, Romanya ve Çin'de pistlere çıkarak önemli başarılar elde etti. Çin'de yarışan ilk Türk takımı olan Uludağ Racing Formula SAE Türkiye'de düzenlenen yarışlarda da Genel Klasmanında ikincilik kazandı.

Türkiye'nin en hızlı elektrikli yarış aracı geliyor! Öğrenciler rekora göz dikti

Yaklaşık yüzde 67 yerlilik oranıyla üretilen UR-06E'nin pilleri, aküsü, şasesi ve aerodinamik kanatları öğrencilerce tasarlanıp atölyede üretildi. Uludağ Üniversitesi'nin sağladığı imkânlar ve sektörden alınan teknik desteklerle geliştirilen araç, elektrikli yarış teknolojileri alanında üniversite öğrencilerinin mühendislik kabiliyetini bir kez daha ortaya koydu.

Bu yılki performans verilerine göre 0'dan 100 kilometre saat hıza 3.06 saniyede ulaşan araç için takım daha iddialı bir hedef belirledi. Yeni sezonda hızlanma süresini 2.04 saniyenin altına çekmek için yoğun bir Ar-Ge süreci yürüten öğrenciler, araçta kullanılan zincir aktarma sisteminin verimliliği artırılarak pist performansının üst seviyeye taşınması planlanıyor.

Uludağ Üniversitesi Otomotiv Topluluğu'nca bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen Otomotiv Topluluğu Seminerleri (OTTOSEM) programında sergilenen araç katılımcılardan tam not aldı.

Türkiye'nin en hızlı elektrikli yarış aracı geliyor! Öğrenciler rekora göz dikti

Türkiye'nin en hızlı yerli yarış aracını yapmayı hedeflediklerini söyleyen Uludağ Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Öğrencisi ve Uludağ Racing Formula SAE Takımı Kaptanı Berkay Karakurt, "Racing Formula SAE takımımız Türkiye'deki en eski kulüplerden olmanın yanı sıra İngiltere ve Avrupa'da yarışlara katılan ilk Türk takımı olma özelliğini taşıyor. Bunun yanında 2020 yılında 5 içten yanmalı araç üreterek günümüze kadar geldik. 2020 yılının ardından pandemi ve deprem felaketleri yaşadık. Şimdi ise tekrar ayağa kalkarak elektrikli bir araçla pistlere geri döndük. Bu yıl UR-06E isimli aracımızın üretimini tamamladık. Bu araçla Türkiye, Romanya ve Çin olmak üzere 3 farklı yarışmaya katılım sağladı. Çin'de yarışmalara katılan ilk Türk takımı olduk. Türkiye'de yapılan yarışlarda Elektrikli Araç Genel Klasman'da ikincilik yaşadık. Seneye Türkiye'nin yarışmalardaki en hızlı araç olma hedefiyle yola çıkıyoruz. Hedefimiz bu şekilde" dedi.

Türkiye'nin en hızlı elektrikli yarış aracı geliyor! Öğrenciler rekora göz dikti

Üretilen aracın yüzde 67'sinin üniversite öğrencileri tarafından gerçekleştiğini kalan kısımlarında hazır satın alındığını kaydeden Karakurt, "UR-06E isimli aracımızı tasarlarken 37 kişiydik. Fakat şu an takımımız 63 kişiden oluşmakta. Elektrik elektronik mühendisliği, makine mühendisliği, otomotiv mühendisliği, bilgisayar mühendisliği başta olmak üzere üniversitedeki tüm bölümlerden arkadaşlarımız bu takımda yer alıyor. Aracımız yüzde 67 yerlilik oranına sahip. Motoru yurt dışından temin ediyoruz. Piller bizim kendi üretimimiz. Okulumuzun sunmuş olduğu imkanlar dahilinde akü ve şaseyi kendimiz ürettik. Bunun dışında aracın kanatlarını da kendimiz yaptık. Aracımızın üretim süreci firmaların destekleri ve öğrenci arkadaşlarımızın gece gündüz demeden atölyede geçirmiş oldukları zamanlarla ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin en hızlı elektrikli yarış aracı geliyor! Öğrenciler rekora göz dikti

0-100'Ü 3,06 SANİYE

Hedeflerinde 2.04 saniyenin altında 0-100 gerçekleştirmek istediğini kaydeden Uludağ Racing Teknik Departman Süspansiyon Sorumlusu Furkan Avcı, "Aracımızın bu yılki verilerine göre 3.06 saniyede 0'dan 100'e çıkıyor. Bir sonraki hedefimiz bunu 2.04 saniyenin altına indirmek. Şu anda zincir aktarımı kullanıyoruz. Zincir aktarımından en büyük verimi alıp aracımızı en hızlı şekilde piste sürmeye hazırlanıyoruz. Aracımızın üretim süresi 6 ila 7 ay arasında değişiyor. Tabii yarış sezonu bitmeden bir sonraki sezon için Ar-Ge çalışmalarına başlıyoruz" dedi.

Türkiye'nin en hızlı elektrikli yarış aracı geliyor! Öğrenciler rekora göz dikti

OTTOSEM ile sanayicilerin tecrübelerini paylaştığı ortam oluşturduklarını söyleyen Otomotiv Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Cengizhan İnan, "Otomotiv Topluluğu 15 yıl önce Uludağ Üniversitesi bünyesinde kuruldu. Kurulduğu günden günümüze amacımız, üniversite-sanayi işbirliğini sağlamak. Bu yıl 4'üncüsünü düzenlediğimiz OTTOSEM etkinliğimizin heyecanını yaşıyoruz. Bu etkinlikle birlikte otomotiv sanayicilerini misafir ederek bizlere değerli bilgilerini aktarmalarını sağlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

ETİKETLER
#Türkiye
#çin
#elektrikli araç
#Uludağ Racing
#Formula Sae
#Yarış Aracı
#Yerlilik Oranı
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.