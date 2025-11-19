Menü Kapat
TGRT Haber
Musk’tan çılgın plan: 200 milyar adet satın alacak

Kasım 19, 2025 10:41
1
elon musk

Elon Musk, yapay zekâ projelerinin hızının yarı iletken üretimi tarafından yavaşlatıldığını söylüyor. Ron Baron ile yaptığı sohbet sırasında Tesla ve SpaceX’in yılda 100 ila 200 milyar adet AI çipine ihtiyaç duyabileceğini dile getirdi.

Bu rakamın, bugün tüm endüstrinin toplam üretimiyle kıyaslandığında bile akıl sınırlarını zorladığını söylemek yanlış olmaz.

2

Musk, TSMC ve Samsung’a duyduğu saygıyı yineledi ama mevcut hızın kendi hedefleriyle örtüşmediğini de açıkça belirtti. Üstelik, yeni bir üretim tesisinin sıfırdan kurulup faaliyete geçmesinin en az beş yıl süreceğini öğrendiğini söylüyor.

Açıkçası Musk’ın buna pek tahammülü yok: “Beş yıl benim için sonsuzluk. Benim zaman çizelgem bir, iki yıl… Üç yıldan ötesini göremiyorum.”

3

200 MİLYAR ÇİP MÜMKÜN MÜ? PEK DEĞİL

Musk rakamın ne zaman geçerli olacağını söylemedi ama konuşmasından bunun “adet” anlamında olduğu anlaşılıyor. Eğer durum buysa, ortada gerçekten çılgın bir hedef var.

2023 yılında küresel yarı iletken ekosistemi 1,5 trilyon adet çip sevk etti ancak bunun içine basit sensörlerden bellek modüllerine kadar her şey dahil. Yüksek performanslı AI işlemciler ise bambaşka bir kategori; hem dev kalıpları hem de karmaşık üretim süreçleri nedeniyle kapasite sınırlı.

4

Örneğin Nvidia, son iki yılda Hopper mimarisiyle yaklaşık 4 milyon GPU üretti. Blackwell mimarisinde bu sayı bir yılda 6 milyon GPU civarına çıktı. Yani Musk’ın sözünü ettiği 200 milyar seviyesine ulaşmak için sektörün mevcut kapasitesini yüzlerce kat artırması gerekiyor.

Musk’ın geliştirdiğini söylediği AI5 işlemcileri ise 250W seviyesine kadar inecek gibi görünüyor. Fakat güç tüketimi düşse bile bu, üretim kapasitesinin istenen seviyeye çıkması için yeterli bir avantaj sağlamıyor.

5

ADET DEĞİL DE “MİLYAR DOLAR” MI DEDİ?

Musk’ın ifadeleri üzerine bir diğer ihtimal de rakamın parasal değer olduğuydu: 100–200 milyar dolar değerinde çip… Eğer kastı buysa, TSMC ve Samsung gibi devlerin birkaç yıl içerisinde bu hacmi karşılaması mümkün görünüyor.

