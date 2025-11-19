Musk’tan çılgın plan: 200 milyar adet satın alacak

Musk, TSMC ve Samsung’a duyduğu saygıyı yineledi ama mevcut hızın kendi hedefleriyle örtüşmediğini de açıkça belirtti. Üstelik, yeni bir üretim tesisinin sıfırdan kurulup faaliyete geçmesinin en az beş yıl süreceğini öğrendiğini söylüyor.

Açıkçası Musk’ın buna pek tahammülü yok: “Beş yıl benim için sonsuzluk. Benim zaman çizelgem bir, iki yıl… Üç yıldan ötesini göremiyorum.”