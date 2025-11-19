Dünyanın en değerli 15 şirketi belli oldu! İlk 5'te dikkat çeken detay

Son yıllarda büyük güç kazanan ve dünyanın en büyük şirketleri listesinde zirveye yerleşen teknoloji firmaları "tekno-feodalizm" kavramının doğmasına neden oldu. Sosyal medya şirketleri hakkımızda çok şey biliyor, peki biz onlar hakkında ne biliyoruz?

Dünyanın en büyük şirketleri listesinde ilk 5'te teknoloji firmaları Nvidia, Apple, Microsoft, Google ve Amazon yer alıyor. İşte listeden ve yeni dünya düzeninden detaylar!