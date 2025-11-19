Dünyanın en değerli 15 şirketi belli oldu! İlk 5'te dikkat çeken detay

Kategoriler
Son yıllarda büyük güç kazanan ve dünyanın en büyük şirketleri listesinde zirveye yerleşen teknoloji firmaları "tekno-feodalizm" kavramının doğmasına neden oldu. Sosyal medya şirketleri hakkımızda çok şey biliyor, peki biz onlar hakkında ne biliyoruz?
Dünyanın en büyük şirketleri listesinde ilk 5'te teknoloji firmaları Nvidia, Apple, Microsoft, Google ve Amazon yer alıyor. İşte listeden ve yeni dünya düzeninden detaylar!
Teknoloji şirketlerinin yükselişi özellikle son 10 yılda hız kazanırken, Companies Market Cap sitesinde yer alan verilere göre, dünyanın en büyük 5 şirketi teknoloji sektöründe faaliyet gösteriyor.
ÇİP ÜRETİCİSİ İLK SIRADA
Listede ilk sırada 4,58 trilyon dolarla dünyanın önde gelen çip üreticisi Nvidia yer alırken onu 4 trilyon dolar ile iPhone'un sahibi Apple takip ediyor. Aynı zamanda IOS işletim sisteminin de sahibi olan Apple en büyük gelirlerinden birini App Store'dan elde ediyor. Şirket, kullanıcıların indirdikleri uygulama ve aboneliklerden ciddi miktarda gelir sağlıyor.
MİCROSOFT DA LİSTEDE
Listede 3,78 trilyon dolarla 3. sırada bulunan Microsoft sahip olduğu Windows işletim sistemi ve Linkedn sosyal medya uygulaması ile kullanıcıların platformda
geçirdiği zamandan ve indirilen uygulamalardan ciddi kâr elde ediyor.
Listede 5. sırada ise Amazon yer alıyor. Şirket devletlerden özel sektöre kadar pek çok kuruma bulut hizmeti verirken e-ticaret platformlarından da satılan her üründen kâr elde ediyor.
GOOGLE ZİRVEDE
Web trafiği analiz sitesi Statcounter'da yer alan bilgilere göre, Google'ın Chrome tarayıcısı yüzde 73,2'li kullanım payıyla dünyada açık ara en çok kullanılan web tarayıcısı olarak öne çıkıyor. Google'ın arama motoru ise yüzde 90'lık kullanım payıyla tüm dünyada tekel oluşturmayı başarmış durumda.
Kullanım sıklığı ve yaygınlığı dolayısıyla dünyada en fazla veriye sahip şirketlerden biri olan Google, reklamdan haberleşmeye yapay zekadan eğlenceye kadar hemen hemen her sektörü tek başına domine ediyor. Google sahip olduğu güç sebebiyle başta ABD olmak üzere tüm dünyada rekabete aykırı davranışları nedeniyle dava ediliyor.
Google'ın yanı sıra sosyal medya şirketleri de sahip oldukları milyarlarca kullanıcı sayısı ve "adaletsiz" algoritmaları sebebiyle tartışmaların odağında.
TEKELCİLİK DAVALARI
Statista'da yer alan verilere göre, aylık 3,07 milyar aktif kullanıcı sayısı ile Facebook dünyanın en büyük sosyal medya platformu olurken onu sırasıyla, 3'er milyar aylık aktif kullanıcı sayısıyla Instagram ve WhatsApp takip ediyor. Dünyanın en büyük 3 sosyal medya platformunun da Meta şirketi çatısında yer alması yine bazı dönemlerde tekelcilik davalarına konu oluyor.