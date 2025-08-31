Menü Kapat
TGRT Haber
Teknoloji
Editor
Editor
 Suat Vilgen

Türkiye'nin 5G'ye geçeceği tarih belli oldu! İhale 16 Ekim’de

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin 5G’ye geçiş sürecinde kritik bir dönüm noktasına gelindiğini duyurdu. 5G ihalesi 16 Ekim 2025’te yapılacak, 1 Nisan 2026 itibarıyla vatandaşlar 5G hizmetinden yararlanmaya başlayacak.

Türkiye'nin 5G'ye geçeceği tarih belli oldu! İhale 16 Ekim’de
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı , teknolojisinin hayata geçirilmesi için yürütülen çalışmalarda yeni bir aşamaya gelindiğini açıkladı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu () tarafından hazırlanan 5G ilanının, 31 Ağustos 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandığını bildirdi.

Türkiye'nin 5G'ye geçeceği tarih belli oldu! İhale 16 Ekim’de

11 FREKANS PAKETİ İHALEYE ÇIKACAK

Bakan Uraloğlu, ihaleye yalnızca Türkiye’de hâlihazırda yetkilendirilmiş işletmecilerin katılabileceğini vurguladı. 700 MHz ve 3.5 GHz bantlarında toplam 400 MHz frekans için, 2 milyar 125 milyon dolar asgari değer üzerinden yapılacak ihalede 11 farklı frekans paketi işletmecilere tahsis edilecek. İşletmeciler, kendi stratejilerine göre en uygun frekansı almak için yarışacak ve ücretleri üç eşit taksitte ödeme imkânına sahip olacak. İhale şartnamesi ise 1 milyon lira bedelle edinilebilecek.

Türkiye'nin 5G'ye geçeceği tarih belli oldu! İhale 16 Ekim’de
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
5G teknolojisi TBMM’de! Hız testi yapıldı

İŞLETMECİLERDEN BTK’YA YILLIK CİRO PAYI

Mevcut mobil şebeke yetkilendirmelerinin 30 Nisan 2029’da sona ereceğini hatırlatan Uraloğlu, bu tarihten itibaren yeni yetkilendirme rejiminin geçerli olacağını söyledi. İşletmecilerin, 31 Aralık 2042’ye kadar geçerli olacak bu yeni dönemde, yıllık cirolarının yüzde 5’ini BTK’ya ödeme yükümlülüğü olacağını aktardı.

Türkiye'nin 5G'ye geçeceği tarih belli oldu! İhale 16 Ekim’de

SON BAŞVURU TARİHİ 16 EKİM

Uraloğlu, işletmecilerin tekliflerini 9 Ekim 2025’ten itibaren sunabileceğini, son başvuru tarihinin ise 16 Ekim 2025 saat 09.30 olduğunu kaydetti. İhalenin aynı gün saat 10.30’da BTK Merkez Binası’nda gerçekleştirileceğini de açıkladı.

Türkiye'nin 5G'ye geçeceği tarih belli oldu! İhale 16 Ekim’de

İNTERNET HIZI 10 KAT ARTACAK

Yeni nesil teknolojiyle birlikte Türkiye’de mobil internet hızının en az 10 kat artacağını vurgulayan Bakan Uraloğlu, makine tipi haberleşme özellikleriyle üretim süreçlerinde de ciddi bir dönüşüm yaşanacağını belirtti.

Türkiye'nin 5G'ye geçeceği tarih belli oldu! İhale 16 Ekim’de

YERLİLİK VE MİLLİLİK ŞARTI

5G altyapısında yerli ve milli ürün kullanımına da özel önem verileceğini ifade eden Uraloğlu, “Yüzde 60’a varan oranda yerli ürün, yüzde 30’a varan oranda milli haberleşme ürünü kullanma zorunluluğu olacak. Böylece dışa bağımlılığımız azalacak, yerli üretim teşvik edilecek” dedi.

