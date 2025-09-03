Menü Kapat
32°
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

YouTube Premium'u ortak kullananlara kötü haber: Üyeliğiniz iptal olabilir

YouTube, aynı evde yaşamayan kullanıcıların "Premium Aile" planını kullanmasını engellemeye başladı. Yeni kurala göre, plandaki üyeler yöneticinin yaşadığı evde değillerse 14 gün içinde premium üyeliklerini kaybedecekler.

YouTube Premium'u ortak kullananlara kötü haber: Üyeliğiniz iptal olabilir
Eviniz dışında bir YouTube Premium Aile planından ücretsiz yararlanıyorsanız, yakın zamanda bu imkan sona erebilir. YouTube, uzun süredir yürürlükte olmasına rağmen katı biçimde uygulanmayan Premium Aile planı paylaşım kurallarını artık sıkılaştırıyor. Android Police'in haberine göre platform, plan yöneticisiyle aynı adreste yaşamayan kullanıcıları aktif olarak tespit etmeye başladı.

YOUTUBE AYNI EVDE YAŞAMAYANLARIN ŞİFRE PAYLAŞIMINI YASAKLIYOR

Aylık 159,99 TL karşılığında sunulan Aile paketi, reklamsız video izleme ve YouTube Müzik'e ayrıcalığını beş kişiye kadar paylaşma imkanı veriyor. Tüm aile üyelerinin aynı evde yaşaması şart koşuluyordu. Ancak bugüne kadar bu kural katı bir şekilde uygulanmamıştı. Yeni denetimlerle birlikte şartın ihlali artık doğrudan erişim kaybına yol açabilecek.

YouTube Premium'u ortak kullananlara kötü haber: Üyeliğiniz iptal olabilir

Bazı aboneler, "YouTube Premium aile üyeliğiniz duraklatılacak" başlıklı uyarı e-postaları almaya başladı. Mesajda, sistemlerin plan yöneticisiyle aynı adreste bulunmadığınızı tespit etmesi halinde 14 gün içinde Premium avantajlarının kaybedileceği belirtiliyor.

İşaretlenen kişiler aile grubunda görünmeye devam edecek. Fakat uygunluklarını doğrulamak için Google desteğiyle iletişim kurmazlarsa reklamlı içerik izlemek zorunda kalacaklar.

YouTube Premium'u ortak kullananlara kötü haber: Üyeliğiniz iptal olabilir

YouTube, Premium Aile planı üyelerinin aynı konumda yaşayıp yaşamadığını belirlemek için her 30 günde bir elektronik kontrol gerçekleştiriyor. Ancak şimdiye kadar platform, farklı konumlarda yaşayan üyeleri katı bir şekilde kısıtlamamıştı. Artık farklı evlerde yaşamak, Premium ayrıcalıklarınızın iptal edilmesine yol açabilir.

YouTube Premium'u ortak kullananlara kötü haber: Üyeliğiniz iptal olabilir

DİĞER PLATFORMLAR DA AYNI YOLU İZLEMİŞTİ

YouTube'un yeni kısıtlamaları, Netflix, Disney Plus, Hulu ve diğer yayın servislerinin daha önce aldığı önlemlerle benzerlik gösteriyor. Netflix'in ilk hamlesi yoğun tepki toplamış olsa da, şirket daha sonra abone sayısında artış yaşandığını duyurmuştu. YouTube'un da aynı yöntemle abone sayısını yükseltmeyi hedeflediği düşünülüyor.

Bununla birlikte henüz çok sayıda kullanıcıdan şikayet gelmediği için uygulamanın tam anlamıyla yaygınlaşması biraz zaman alabilir.

