Bilim insanları saçları döken ya da beyezlatan iki içeceği açıkladı

Yeni bir derleme çalışması, Amerika’da en çok tüketilen iki içeceğin saç dökülmesi ve erken beyazlamayı tetikleyebileceğini ortaya koydu. Ancak uzmanlara göre, basit takviyeler ve dengeli beslenme saçların korunmasında önemli rol oynuyor.

Bilim insanları saçları döken ya da beyezlatan iki içeceği açıkladı
NY Post
03.09.2025
03.09.2025
Bilim insanlarının yayımladığı derlemeye göre, haftada 3,5 litreden fazla şekerli içecek tüketmek, özellikle erkeklerde saç dökülmesini hızlandırabiliyor. Fazla şekerin saç derisinde yağ üretimini artırarak iltihap ve tahrişe yol açtığı, bunun da saç köklerini zayıflattığı belirtildi.

Bilim insanları saçları döken ya da beyezlatan iki içeceği açıkladı

ALKOL SAÇ BEYAZLAMASINI TETİKLİYOR

Alkolün ise vücudu susuz bırakarak besin emilimini bozduğu, hormon dengesini olumsuz etkilediği ve oksidatif stresi artırdığı kaydedildi. Bu süreçlerin saç köklerini yıprattığı, aynı zamanda saç rengini belirleyen melanin üretimini de zedelediği ifade edildi.

Bilim insanları saçları döken ya da beyezlatan iki içeceği açıkladı

ÇÖZÜM: D VİTAMİNİ VE DENGELİ BESLENME

İncelenen beş farklı çalışmada, D vitamini seviyelerinin yüksek olmasının saç dökülmesini azalttığı ve yeni saç büyümesini desteklediği gözlemlendi. Demir, protein, soya ürünleri, brokoli ve lahana gibi sebzelerin de saç sağlığına olumlu katkı sunduğu aktarıldı.

Bilim insanları saçları döken ya da beyezlatan iki içeceği açıkladı

UZMANLARDAN UYARI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ

Uzmanlar, sadece takviyelerle değil, gerekli durumlarda ilaç tedavisi, lazer uygulamaları ve saç ekimi gibi yöntemlerle de saç dökülmesinin önlenebileceğini hatırlattı. Dermatolog Dr. Susan Massick, “ belirginleşmeden önlem almak önemlidir” sözleriyle erken tedbirin altını çizdi.

