11°
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Zeytinburnu'ndaki otopark dehşeti hakkında yeni gelişme! Baba oğul tutuklandı

Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi'nde bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı kanlı otopark kavgasına ilişkin gözaltına alınan baba ve oğul, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Şüphelilerin ifadelerinde, olayın uzun süredir devam eden bir park yeri anlaşmazlığından kaynaklandığı ortaya çıktı.

AA
AA
|
GİRİŞ:
09.12.2025
18:51
|
09.12.2025
09.12.2025
18:55

'nda otopark meselesi nedeniyle çıkan ve 1 kişinin öldüğü ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli "" suçundan tutuklandı.

BABA OĞUL TUTUKLANDI

Beştelsiz Mahallesi'nde otopark meselesi yüzünden çıkan, 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan baba Nadir K. ve oğlu İbrahim K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra polis ekiplerince Bakırköy Adliyesi'ne götürüldü. Adliyede savcı tarafından ifadeleri alınan 2 şüpheli nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Nadir K. ve İbrahim K'nin "kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Zeytinburnu'ndaki otopark dehşeti hakkında yeni gelişme! Baba oğul tutuklandı

İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Şüpheli Nadir K. emniyette verdiği ifadesinde, 15-20 yıldır aynı yerde esnaflık yaptığını, dükkanın kirasını Seyfi A. ve Sabri A'ya 55 bin lira olacak şekilde banka hesabına yatırdığını söyledi.

İş yeri sahipleriyle iyi anlaştığını ve bu zamana kadar hiçbir sıkıntı çıkmadığını belirten Nadir K, şunları kaydetti:

"Son 3 aydır iş yerimin mülkiyet sahibi olan Sabri A'nın oğlu Sedat A. ile aramızda birkaç kez park yeri konusunda tartışma oldu. Sedat A. iş yerimin olduğu binada ikamet ediyor. Benim kendime ve şirkete ait aracım var. Yoğun çalıştığımız için yükleme yapmak için iş yeri aracını, iş yerinin önüne park ediyorum. Yükleme bitince aracı park halinde olduğu yerden alıyoruz. Yine iş yerine ait araç iş yeri önünde park halinde olduğu sırada Sedat A. yanıma gelerek, 'Bu aracı buraya park etmeyeceksin.' dedi. Ben de ona 'Burası iş yerimin önü, yol devletin yoludur. Burada kim boş yer bulursa oraya park ediyor.' dedim. O gün olay fazla büyümeden kapandı. Sonraki günler sürekli yanıma gelerek 'Aracı buraya park etme.' demeye devam etti. Olay daha fazla büyümesin diye aracı iyice öne veya arkaya sıkıştırıp kendine yer açtım, aracını park etmesini sağladım."

Nedenini bilmediği şekilde Sedat A'nın sürekli aracı park etmemesi konusunda kendisine söylendiğini, evine giderken ters ters baktığını ve 5 Aralık'a kadar olayın ara ara devam ettiğini savunan şüpheli Nadir K, "5 Aralık'ta araç iş yerimin önünde park halindeyken Sedat A. aracıyla geldi. Araçtan inip kendi aracına vurarak 'Ben sana bu arabayı buraya park etme demedim mi?' dedi. Ben de 'Gel konuşalım.' dedim. Sedat A. 'Sen kimsin lan beni ayağına çağırıyorsun?' dedi." ifadelerini kullandı.

Zeytinburnu'ndaki otopark dehşeti hakkında yeni gelişme! Baba oğul tutuklandı

"DÜKKANI KAPATIP GİTTİK"

Nadir K, Sedat A'nın yanına gelerek yakasından tuttuğunu iddia ederek, ifadesinde şunları aktardı:

"Ben ona 'Ne yapıyorsun, yapma dur.' dedim. Benim ona gücüm yetmez. Kendimden ittirdim. Bana küfür etti. Bizi gören esnaf araya girdi. Bağrışmaları duyan oğlum İbrahim K. iş yerinden çıkarak geldi. Sedat A. ve oğlum birbirlerini tuttular. Sokakta kalabalık oldu. Bize küfür ederek 'Sizi öldüreceğim.' dedi. Esnaf onu uzaklaştırırken 'Bekleyin geliyorum. Geldiğim zaman göreceksiniz.' diye bizi tehdit etti. Sedat A'nın babası Sabri A. geldi. 'Sabri abi ne olur oğlunu bizden uzak tut.' dedim. Bana 'Siz dükkanı kapatıp gidin, o biraz sonra gelir. Ben onu ikna ederim. O sizi burada görmesin. Görürse belki sıkıntı olur.' dedi. Dükkanı kapatıp gittik."

Nadir K, çevredeki esnaftan Sedat A'nın birkaç kişiyle birlikte dükkanın etrafına geldiğini, ancak kapalı olduğu için gittiklerini duyduğunu, kendilerine rahatlık vermeyeceğini düşündüğü için başka dükkan baktığını öne sürdü.

Zeytinburnu'ndaki otopark dehşeti hakkında yeni gelişme! Baba oğul tutuklandı

"SİLAHIMI GETİRİN"

8 Aralık'ta yan dükkanın sahibiyle oturduğu sırada bir gürültü geldiğini, sese baktığında Sedat A. ve kardeşi Sinan A'nın oğlu İbrahim K'ye saldırdığını gördüğünü savunan Nadir K, Sedat A'nın "Silahımı getirin" diye bağırdığını duyduğunu, sol iç cebinde bulunan ruhsatsız tabancasını çıkararak ilk önce Sinan A'nın ayağına, sonra Sedat A'ya ateş ettiğini anlattı.

"BÖYLE BİR OLAY YAŞANDIĞI İÇİN ÇOK ÜZGÜNÜM"

Şüpheli İbrahim K. ise ifadesinde, birkaç kez Sedat A. ile babası Nadir K'nin park nedeniyle tartıştığına şahit olduğunu, babasının kendisine "İş yeri sahibinin oğlu sürekli buraya araba park etmeyin deyip duruyor. Siz boş bulduğunuz yere park edin oğlum. Sadece burası değil sokakta boş olan her yere park edebilirsiniz." dediğini, Sedat A. denk geldiğinde kendisine ters ters baktığını anlattı.

Babası ve Sedat A'nın 5 Aralık'ta tartıştığını, kendisinin de iş yerinden çıkarak olay yerine gittiğini aktaran İbrahim K, Sedat A'nın kendisine tekme attığını, karın bölgesine geldiğini, olayın ardından iş yerini erkenden kapatıp gittiklerini ifade etti.

Zeytinburnu'ndaki otopark dehşeti hakkında yeni gelişme! Baba oğul tutuklandı

Şüpheli İbrahim K, olay günü müşteriye gidecek ürünleri araca yüklemeye başladıklarını, tekrar iş yerine döndüğü sırada Sedat A'nın kendisine doğru geldiğini savunarak, "Göz teması kurmak istemedim. Bana doğru adım attığını gördüm. O anda kafamı eğdim. Yumruk kafamın üst tarafını hafiften değerek sıyırdı. Birbirimizi tuttuk. Yere düştük. Çalışanlarımız bizi ayırmaya çalışıyordu. Sedat A. sürekli küfür ediyordu. Ben silah sesi duydum ama boğuşurken kimin patlattığını, kimin yaralandığını görmedim. Kalktığımda babamın elinde silah olduğunu gördüm. Böyle bir olay yaşandığı için çok üzgünüm." beyanında bulundu.

NE OLMUŞTU

Beştelsiz Mahallesi'nde dün 4 kişi arasında çıkan kavganın büyümesi üzerine taraflar arasında silah kullanılmıştı. Olayda Sedat A. yaşamını yitirmiş, yaralanan Sinan A. ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, silahı kullandığı tespit edilen Nadir K. ile kavgaya karıştığı belirlenen İbrahim K'yi gözaltına almıştı.

