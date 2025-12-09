Bayern Münih Sporting Lizbon maçı nereden izlenir, hangi kanalda, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta maçları

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Avrupa'nın en prestijli futbol organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi 6. hafta maçlarıyla kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın ilk karşılaşmaları kapsamında bugün Bayern Münih ile Sporting Lizbon karşı karşıya gelecek.
Taraftarlar tarafından Bayern Münih - Sporting Lizbon maçı nereden izlenir, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılmaya başlandı.
Allianz Arena'da oynanacak olan Bayern Münih - Sporting Lizbon maçı tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Bayern Münhi bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Alman ekibi sadece geçtiğimiz hafta Arsenal karşısında sahadan mağlubiyet ile ayrıldı. Bu hafta tekrardan galibiyet serisini başlatmak istiyor.
Sporting Lizbon ise Devler Ligi kapsamında oynadığı 5 maçta 3 galibiyet ile birer beraberlik ve mağlubiyet elde etti. 10 puan toplayan Portekiz ekibi ligde 8. sırada yer alıyor. Sporting Lizbon deplasmanda Bayern Münih'ten puan alarak ilk 8'deki yerini korumayı planlıyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftası kapsamında oynanacak olan Bayern Münih - Sporting Lizbon maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşmayı İskoçya Futbol Federasyonu'ndan hakem Nick Walsh yönetecek.
Bayern Münih'de karşılaşma öncesinde Jamal Musiala ve Alphonso Davies'in sakatlığı bulunuyor. İki futbolcu da karşılaşmada forma giyemeyecek. Luis Diaz ise cezalı olduğu için mücadelede yer almayacak.
Konuk ekip Sporting Lizbon tarafında ise Daniel Brangaça ve Nuno Santos'un sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada oynamayacaklar.
Bayern Münih - Sporting Lizbon maçının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:
Bayern Münih: Never, Stanisic, Tah, Upamecano, Laimer, Kimmich, Pavlovic, Gnabry, Karl, Olise, Kane
Sporting Lizbon: Silva, Fresneda, Diomande, Inacio, Araujo, Hjulmand, Simöes, Quenda, Trincao, Gonçalves