11°
Gündem
Hakan Fidan'dan SDG'ye uyarı! Ülkesine dönüş yapan Suriyeli sayısını açıkladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 2026 bütçe görüşmeleri kapsamında yaptığı açıklamalarında Suriye'deki gelişmelere değindi. PKK'nın Suriye yapılanması olan SDG'nin Suriye yönetimiyle yaptığı 10 Mart Mutabakatı'nı hatırlatan Fidan uyarılarda bulundu.

Hakan Fidan'dan SDG'ye uyarı! Ülkesine dönüş yapan Suriyeli sayısını açıkladı
"10 Mart sürecinin bir an önce hayata geçirilmesinin 'nin istikrarına katkı sunacağına inanıyorum. Huzur içinde yaşanan Suriye'yi destekliyoruz. SDG'nin 10 Mutabakatına uyması elzemdir." dedi.

Hakan Fidan'dan SDG'ye uyarı! Ülkesine dönüş yapan Suriyeli sayısını açıkladı

KAÇ SURİYELİ DÖNÜŞ YAPTI?

2026 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunan Bakan Fidan "Rejimin devrilmesinden bu yana 560 bin kardeşimiz ülkelerine geri döndü." diyerek dönüş yapan Suriyeli sayısını açıkladı.

