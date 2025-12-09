Hakan Fidan'dan SDG'ye uyarı! Ülkesine dönüş yapan Suriyeli sayısını açıkladı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan "10 Mart sürecinin bir an önce hayata geçirilmesinin Suriye'nin istikrarına katkı sunacağına inanıyorum. Huzur içinde yaşanan Suriye'yi destekliyoruz. SDG'nin 10 Mutabakatına uyması elzemdir." dedi.
2026 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında TBMM Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunan Bakan Fidan "Rejimin devrilmesinden bu yana 560 bin Suriyeli kardeşimiz ülkelerine geri döndü." diyerek dönüş yapan Suriyeli sayısını açıkladı.