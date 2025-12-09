Menü Kapat
11°
Gündem
Polis Emre Albayrak'ın şehit düşmesi sonrası operasyon: Gözaltı sayısı yükseldi

Çekmeköy'de polis Emre Albayrak'ın şehit düştüğü olay sonrası başlatılan operasyon sürüyor. Saldırganların aile apartmanına yapılan operasyonda gözaltına alınanların sayısı yükseldi.

Polis Emre Albayrak'ın şehit düşmesi sonrası operasyon: Gözaltı sayısı yükseldi
İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün sabah saat 07.30 sıralarında Çekmeköy Aydınlar Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'nde bulunan eve gerçekleştirmişti. Yapılan operasyonda evde bulunan şüpheliler polis ekiplerine ateş açmış ve çıkan çatışmada Özel Harekat Polisi Emre Albayrak, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede olmuştu.

Polis Emre Albayrak'ın şehit düşmesi sonrası operasyon: Gözaltı sayısı yükseldi


POLİS MEMURUNU ŞEHİT EDEN KİŞİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Çatışmada polis memurunu şehit eden Ramzan A. (35) etkisiz hale getirilmiş ve saldırganlardan Çetin A. ve babası Cemal A. ise olay yerinde yakalanarak gözaltına alınmıştı.
Çalışmalarını genişleten Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, aile apartmanı olarak kullanılan binada inceleme yaptı. İncelemenin ardından saldırgan Ramazan A.'nın eşi Rabia A. ile üst katta oturan annesi Bedriye A. ve en alt katta oturan erkek kardeşi Çetin A.’nın eşi Simge A. da gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor.

