Gaziantep FK'dan Beşiktaş'a penaltı çıkışı!

Gaziantep FK, Beşiktaş maçı için sosyal medya paylaşımı yaptı. Anadolu temsilcisi, Tayyip Talha Sanuç'ta kırık tespit edildiğini açıkladı.
"Rakip ceza alanı içerisinde oyuncumuza direkt olarak yapılan ve taraflı tarafsız tüm futbolseverler tarafından 'verilmeyen penaltı' olarak nitelendirilen bu pozisyonun ardından Tayyip Talha'nın yüz kemiğinde (maxilla) kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun, sağlık ekibimizce yapılan detaylı tetkiklerin ardından 11 Aralık Perşembe günü ameliyat olmasına karar verilmiştir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz."