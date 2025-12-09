Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Gaziantep FK'dan Beşiktaş'a penaltı çıkışı!

Beşiktaş-Gaziantep FK maçının ardından kulüplerden mesajlar gelmeye devam ediyor. Kırmızı siyahlılar, mücadeledeki Tayyip Talha Sanuç pozisyonunu gündeme taşıdı ve penaltı çıkışında bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Gaziantep FK'dan Beşiktaş'a penaltı çıkışı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
09.12.2025
saat ikonu 19:25
|
GÜNCELLEME:
09.12.2025
saat ikonu 19:25

, maçı için sosyal medya paylaşımı yaptı. Anadolu temsilcisi, 'ta tespit edildiğini açıkladı.

Gaziantep FK'dan Beşiktaş'a penaltı çıkışı!

GAZİANTEP FK'DAN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

"Rakip ceza alanı içerisinde oyuncumuza direkt olarak yapılan ve taraflı tarafsız tüm futbolseverler tarafından 'verilmeyen penaltı' olarak nitelendirilen bu pozisyonun ardından Tayyip Talha'nın yüz kemiğinde (maxilla) kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun, sağlık ekibimizce yapılan detaylı tetkiklerin ardından 11 Aralık Perşembe günü olmasına karar verilmiştir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz."

Gaziantep FK'dan Beşiktaş'a penaltı çıkışı!

Sıkça Sorulan Sorular

BEŞİKTAŞ NEYE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ?
Siyah beyazlılar, mücadelede verilmeyen ofsaytı ve penaltıyı öne çıkarmıştı.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş'ta Serdal Adalı'dan TFF'ye ültimatom: Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşmüşlerdi!
Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat'ın bileti kesildi: Yeni kaleci Almanya'dan!
ETİKETLER
#Futbol
#beşiktaş
#ameliyat
#gaziantep fk
#kırık
#Tayyip Talha Sanuç
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.