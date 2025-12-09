İzmir'de seferler normale döndü mü? Metro raydan çıkmıştı

Kategoriler
Narlıdere Kaymakamlık–Evka 3 seferini yapan metro, henüz bilinmeyen sebeple Bornova İstasyonu'nda raydan çıktı.
Metrodaki yolcular tahliye edildi.
Bornova ve Bölge istasyonları arızanın onarılması için kapatıldı.
İzmir Metro AŞ son açıklamasında teknik arızanın giderildiğini belirterek şu ifadelere yer verildi:
"Sayın yolcularımız, seferlerimiz normale dönmüş olup, işletimimiz Evka 3-Narlıdere Kaymakamlık istasyonları arasında devam etmektedir. Göstermiş olduğunuz anlayış için teşekkür eder, iyi yolculuklar dileriz."