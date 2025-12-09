Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Eskişehir'de rüşvet operasyonu! Aralarında doktor ve hastane personelleri var!

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı rüşvet operasyonunda, aralarında doktor ve hastane personelinin de bulunduğu toplam 32 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında mahkemeye sevk edilen 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 10 kişi adli kontrol şartıyla, 13 kişi ise savcılık ve emniyet işlemleri sonrası serbest bırakıldı.

Eskişehir'de rüşvet operasyonu! Aralarında doktor ve hastane personelleri var!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.12.2025
saat ikonu 19:16
|
GÜNCELLEME:
09.12.2025
saat ikonu 19:16

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Eskişehir Şehir Hastanesi'nde almak, vermek ve aracılık etmek suçlarından aralarında kamu görevlisi 10 hekim, 3 hastane çalışanı, 14'ü hükümlü olan 20 şahıs olmak üzere toplam 33 şüphelinin soruşturma kapsamında eş zamanlı olarak yakalanıp gözaltına alınması için çalışma başlatıldı. Gözaltına alınan 2 hekim, 1 hastane çalışanı, 4'ü hükümlü, 1 kişi işlemleri ardından sevk edildikleri Eskişehir Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yine operasyonda yakalanan 5 hekim, 1 hastane çalışanı ve 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.

1 FİRARİ ARANIYOR

Öte yandan, 3 hekim, 1 hastane çalışanı, 9 şüphelinin ise emniyet ve savcılık işlemleri sonrası serbest bırakılmalarına karar verildi. Çalışmalarda 1 firari teslim olurken, 1 firarinin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor.

