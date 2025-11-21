Şanlıurfa'da otomobil dükkana daldı: Yeni açılan dönerci harabeye döndü

Kaza, Karaköprü ilçesindeki 35 metre yol üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 EY 7489 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıktı ve bir dönerci dükkanına daldı.

MÜŞTERİ OLMAMASI FACİAYI ÖNLEDİ

Kazada araç sürücüsü yaralanırken, o sırada içeride müşteri bulunmaması olası bir faciayı önledi. Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kaza nedeniyle hem araçta hem de iş yerinde büyük maddi hasar oluştu. Mahalle sakini İbrahim Demirer, yolda kasis olmadığı için araçların çok hızlı geçtiğini ve bunun vatandaşlar için büyük tehlike oluşturduğunu iddia etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.