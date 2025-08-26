İş yerine giren 2 metrelik yılanı eline alıp boynuna doladı

Sivas'ta esnaflık yapan 50 yaşındaki Rüştü Kiriş, bir marketin deposunda yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda bir yılanla karşılaştı. Soğuk kanlılığını koruyan Kiriş, önce bir fırça yardımıyla yılanın kafasını kontrol altına aldı. Ardından cesaretle davranarak yılanı eline alan ve depodan çıkaran Kiriş, yılanı daha sonra kendi dükkânına getirdi. Hayvanı korkusuzca boynuna dolayan Kiriş, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Kiriş, kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Yılanı ise doğal yaşam alanına bırakan Kiriş, "doğal ortamına bırakmak için yere bıraktığımda boyu daha da uzamış gibi oldu" dedi.