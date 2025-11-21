Menü Kapat
19°
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Karaman'da otomobil tıra ok gibi saplandı: Bir aile yok oldu!

Karaman'da otomobil tıra ok gibi saplandı. Feci kazada karı-koca hayatını kaybetti. Kazayla ilgili tır sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alınırken, tahkikat başlatıldı...

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.11.2025
00:32
|
GÜNCELLEME:
21.11.2025
00:34

'da otomobilin yol kenarında arıza yaparak duran mısır sapı balyası yüklü tıra arkadan çarpması sonucu karı-koca hayatını kaybetti. , akşam saatlerinde merkeze bağlı Kızık köyü yakınlarında meydana geldi.

Karaman'da otomobil tıra ok gibi saplandı: Bir aile yok oldu!

TIRA SAPLANDI

Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinden Kızık köyüne gitmekte olan Orhan Şahin (52) yönetimindeki , arıza nedeniyle yol kenarında duran İ.Ç. idaresindeki mısır sapı balyası yüklü tıra arkadan çarparak altına girdi.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri kaza yerinde tedbir alırken, sağlık ekibi yaptığı kontrolde sürücüsü ve yanında bulunan İran uyruklu eşi Roya Jigari'nin (50) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Karaman'da otomobil tıra ok gibi saplandı: Bir aile yok oldu!

Cumhuriyet Savcısının kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından vinçle kaldırılan tırın römorkunun altından otomobil kurtarıldı. Araçta hayatını kaybeden karı-kocanın cansız bedeni daha sonra cenaze aracına koyularak Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

sürücüsü İ.Ç., jandarma tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

ETİKETLER
#Otomobil
#kaza
#trafik
#ölüm
#tır
#karaman
#Yaşam
