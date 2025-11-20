Putin, ilk Rus insansı robot Green ile böyle tanıştı

Rus lider Vladimir Putin, bir sergide, yapay zekaya sahip ilk Rus insansı robot ile tanıştı. ''Benim adım Green'' diyen robot, ''Yerleşik yapay zekaya sahip ilk Rus insansı robotum. Bu da yalnızca bir ekrandaki yazılım olmadığım, teknolojinin fiziksel bir yansıması olduğum anlamına geliyor.'' diyerek kendini tanıttı. Robot, 40’tan fazla motor ve çok sayıda sensör sayesinde dengede durabildiğini, insanlarla güvenli şekilde etkileşim kurabildiğini anlattı.

Ardından Putin’e yeni dansını göstermek istediğini belirterek bir sanal asistandan en sevdiği şarkıyı açmasını istedi ve Rusça bir pop şarkısı eşliğinde dans etti.

Putin gösterinin ardından “Çok güzel, teşekkürler” dedi ve sergi turuna devam etti.