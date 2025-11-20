Menü Kapat
19°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Merkez Bankası açıkladı: Kredi ve mevduatta atış, KKM'de gerileme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistikleri raporuna göre Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 14 Kasım ile biten haftada önceki haftaya göre 837 milyar 920 milyon 290 bin lira artışla 26 trilyon 959 milyar 787 milyon 62 bin liraya çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı 14 Kasım ile biten haftada 837 milyar 920 milyon 290 bin lira artarak 26 trilyon 121 milyar 866 milyon 773 bin liradan 26 trilyon 959 milyar 787 milyon 62 bin liraya çıktı.

Merkez Bankası açıkladı: Kredi ve mevduatta atış, KKM'de gerileme

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi yüzde 3,9 artarak 14 trilyon 641 milyar 545 milyon 136 bin lira, (YP) cinsinden mevduat yüzde 2 yükselişle 8 trilyon 983 milyar 2 milyon 649 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 250 milyar 837 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken bu tutarın 213 milyar 395 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 14 Kasım itibarıyla 742 milyon dolarlık artış görüldü.

Merkez Bankası açıkladı: Kredi ve mevduatta atış, KKM'de gerileme

TÜKETİCİ KREDİSİ MİKTARI ARTTI

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 2,2 artarak 5 trilyon 359 milyar 892 milyon 512 bin lira oldu. Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredilerinin 651 milyar 138 milyon 492 bin lirası konut, 49 milyar 204 milyon 29 bin lirası taşıt, 2 trilyon 42 milyar 363 milyon 895 bin lirası ihtiyaç kredileri, 2 trilyon 617 milyar 186 milyon 96 bin lirası da bireysel kartlarından oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 14 Kasım ile biten haftada 229 milyar 19 milyon 497 bin lira artarak 21 trilyon 214 milyar 836 milyon 687 bin liraya yükseldi.

Merkez Bankası açıkladı: Kredi ve mevduatta atış, KKM'de gerileme

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI, KKM GERİLEDİ

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 14 Kasım itibarıyla önceki haftaya göre 3 milyar 85 milyon lira artışla 545 milyar 29 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 397 milyar 567 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 66 milyar 986 milyon lira artarak 4 trilyon 719 milyar 224 milyon lira oldu. bakiyesi ise geçen hafta 41 milyar 43 milyon lira azalarak 52 milyar 782 milyon liraya geriledi. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 0,2'sini oluşturdu.

