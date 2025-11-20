Canlı yayında kiliseye silahlı saldırı: Öldürdüler, kaçırdılar, soydular!

Nijerya'nın Kwara eyaletinde bulunan Eruku kasabasında bir kiliseye ayin sırasında saldırı yapıldı. Silahlı kişiler, 3 kişiyi öldürüp, kilise pastörünü de kaçırdı. Ayin nedeniyle canlı yayın açık olunca saldırı anları da anbean kayıttaydı.

Görüntülerde, silahlı militanların kiliseye girdikten sonra kaçamayanlara şiddet uyguladığı, bazı kaçan kişilerin ise çantalarını topladığı görüldü. Korkunç saldırıya şahit olanlar, saklanmaya çalışan bazı kişilerin sürüklenerek dışarı çıkarıldığını anlattı.

Ayrıca saldırganlardan biri, baskın sırasında canlı yayını yapan cihazı da aldı.

KAÇIRILAN KİŞİLERİN SAYISI BELİRSİZ

Polis, 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bir kişinin kilisede, bir kişinin kiliseye yakın çalılık alanda cansız bedeni bulundu. Tanıklar, kaçırılan kişiler olduğunu, bazı kişilerin zorla ormana doğru götürüldüğünü anlattı. Kaçırılan kişilerin sayısı ise henüz net değil.

PATİKA YOLLARDAN KAÇTILAR

Polis ve yerel güvenlik ekipleri silah sesleri üzerine bölgeye hızla yönelse de saldırganlar, köylere açılan patika yolları kullanarak kaçmayı başardı. Gece boyunca ormanda arama yapıldı.

Kwara Eyaleti Polis Sözcüsü SP Adetoun Ejire Adeyemi, saldırıyı doğrulayarak “Hızlı müdahale sayesinde saldırganlar ormana kaçmak zorunda kaldı” dedi.

Eyalet Polis Şefi CP Adekimi Ojo, güvenlik güçlerinin operasyonlarını sürdüreceğini belirterek “Bu suçluları tamamen etkisiz hâle getirene kadar durmayacağız” ifadelerini kullandı.