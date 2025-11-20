Menü Kapat
Skandallar silsilesi: Sahte kimlikle belediye başkanı seçildi, yapmadığı kalmadı!

Filipinler'de bulunan Manila şehrinin eski Belediye Başkanı Alice Guo'nun skandalları ağızları açık bıraktı. Sahte kimlikle başkan seçildiği, aslında Çin vatandaşı olduğu anlaşılan Guo'nun insan ticareti yaptığı, 700 Çin vatandaşını da alıkoyduğu öğrenildi.

Skandallar silsilesi: Sahte kimlikle belediye başkanı seçildi, yapmadığı kalmadı!
'in Manila şehrinde sahte kimlikle seçilen Alice Guo, yaptıklarının gün yüzüne çıkmasının ardından yargı karşısına çıktı. Filipinler Savcılığı, Guo'nun sahte kimlikle seçimlere girdiğini, aslında Çin vatandaşı olduğunu açıkladı.

Skandallar silsilesi: Sahte kimlikle belediye başkanı seçildi, yapmadığı kalmadı!

Başkan seçilmesinin ardından yapmadığı kalmayan Guo'ya yönelik suçlamalar arasında insanları kaçırarak zorla kendisine ait olan çevrimiçi kumarhanede çalıştırmak, bu insanları dolandırıcılık yapmaya zorlamak, gibi birçok bulunuyor.

Skandallar silsilesi: Sahte kimlikle belediye başkanı seçildi, yapmadığı kalmadı!

VİETNAMLI İŞÇİ HER ŞEYİ ORTAYA ÇIKARDI

2024 yılının Mart ayında Guo'nun çetesinin kaçırdığı bir Vietnamlı işçi, zorla tutulduğu kumarhanede polisi arayıp şikayetçi olmayı başardı. Polis lüks villalar ve geniş bir havuz içeren büyük yerleşkede 700’den fazla kaçırılmış işçiyi buldu. Belgelerde Guo’nun tesise sahip şirketin başkanı olarak göründüğü ortaya çıktı.

Skandallar silsilesi: Sahte kimlikle belediye başkanı seçildi, yapmadığı kalmadı!

MÜEBBET HAPİS CEZASI

Örgütlü Suçla Mücadele Komisyonu sözcüsü, Guo ve üç kişinin merkez içinde insan ticaretini organize etmekten suçlu bulunduğunu açıkladı. Tüm sanıklara müebbet hapis cezası verildi.

Skandallar silsilesi: Sahte kimlikle belediye başkanı seçildi, yapmadığı kalmadı!
Putin'in 'uzun yaşam arzusu': 150 yıl yaşasam dahi yetmez!
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic Bosna Savaşı'nda 'insan avcısıydı' iddiası! Suç duyurusu yapıldı
ETİKETLER
#belediye başkanı
#suç
#filipinler
#insan kaçakçılığı
#İnsan Ticareti
#Sahte Kimlik
#Çevrimiçi Kumarhane
#Dünya
