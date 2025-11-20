Skandallar silsilesi: Sahte kimlikle belediye başkanı seçildi, yapmadığı kalmadı!

Kategoriler
Filipinler'in Manila şehrinde sahte kimlikle belediye başkanı seçilen Alice Guo, yaptıklarının gün yüzüne çıkmasının ardından yargı karşısına çıktı. Filipinler Savcılığı, Guo'nun sahte kimlikle seçimlere girdiğini, aslında Çin vatandaşı olduğunu açıkladı.
Başkan seçilmesinin ardından yapmadığı kalmayan Guo'ya yönelik suçlamalar arasında insanları kaçırarak zorla kendisine ait olan çevrimiçi kumarhanede çalıştırmak, bu insanları dolandırıcılık yapmaya zorlamak, insan kaçakçılığı gibi birçok suç bulunuyor.
2024 yılının Mart ayında Guo'nun çetesinin kaçırdığı bir Vietnamlı işçi, zorla tutulduğu kumarhanede polisi arayıp şikayetçi olmayı başardı. Polis lüks villalar ve geniş bir havuz içeren büyük yerleşkede 700’den fazla kaçırılmış işçiyi buldu. Belgelerde Guo’nun tesise sahip şirketin başkanı olarak göründüğü ortaya çıktı.
Örgütlü Suçla Mücadele Komisyonu sözcüsü, Guo ve üç kişinin merkez içinde insan ticaretini organize etmekten suçlu bulunduğunu açıkladı. Tüm sanıklara müebbet hapis cezası verildi.