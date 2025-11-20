Putin'in 'uzun yaşam arzusu': 150 yıl yaşasam dahi yetmez!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bir dönem Pekin'de bir araya geldiği Çin lideri Xi Xinping ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile konuştuğu 'uzun yaşam' sohbetini bir kez de bir yapay zeka konferansında yaptı. Rus lider, 150 yıl yaşasa da kendisi için yeterli olmayacağını ifade etti.

''YAŞAM PARA GİBİ YETERLİ OLMAZ''

Rus medyasında yer alan haberlere göre, 'Yapay Zeka Dünyasına Yolculuk' isimli bir konferansa katılan Putin, kendisine gelen bir soru üzerine şu cevabı verdi:

"Yaşam süresini muhtemelen 150 yıla uzatabiliriz. Ama para gibi bu da kesinlikle yeterli olmazdı. Asıl soru ne kadar uzun yaşadığın değil; nasıl, neden ve ne için yaşadığın."

Ayrıca Rus lider, yıllık sağlık kontrollerini yaptırdığını, 2 gün boyunca doktorların kendisini incelediğini ve sağlığının gayet iyi olduğunu söyledi.

3 LİDERİN 'ÖMRÜ UZATMA' SOHBETİ

Öte yandan İkinci Dünya Savaşı'nın son bulmasının 80. yılını anmak için Çin'de bir araya gelen Çin Devlet Başkanı Xi Xinping, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Rus lider Vladimir Putin benzer bir konuşma yapmıştı. Üç liderin askeri geçit töreni sırasında yan yana yürüdükleri esnada ömrü uzatmak üzerine sohbet ettikleri ortaya çıkmıştı.

Çin lider Xi, Putin'e, ''Eskiden insanlar 70'ini anca görürdü. Bugünlerde 70 yaşında çocuk sayılıyorsun" demişti. Putin ardından ellerini kullanarak bir şeyler anlattı fakat o esnada ne dediği duyulmamıştı.

Bununla birlikte Rus liderin sözleri Çince'ye çevrildiğinde "Biyoteknolojinin gelişmesiyle insan organları sürekli nakledilebiyor ve insanlar giderek daha genç kalabiliyor, hatta ölümsüzlük bile bulunabilir" dediği anlaşılmıştı.

Görüntü kesilmeden önce Xi'nin "Tahminlere göre bu asır, yaşam süresini 150 yaşına kadar uzatma şansımız var" dediği duyulmuştu.