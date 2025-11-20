Menü Kapat
TGRT Haber
Dünya
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic Bosna Savaşı'nda 'insan avcısıydı' iddiası! Suç duyurusu yapıldı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic hakkında skandal bir iddia ortaya atıldı. Vucic'in Bosna Savaşı'nda keskin nişancılar arasındaki 'insan avcısı' olduğu öne sürüldü ve Milano Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Bosna Savaşı sırasında yurt dışından gelerek zevk için keskin nişancılık yapıp sivilleri öldüren kişiler araştırılırken skandal bir suçlama tüm gözleri Cumhurbaşkanı 'e çevirdi. Vucic hakkında 1992-1995 yıllarındaki Bosna Savaşı'nda etrafındaki keskin nişancılar arasında olduğu iddiasıyla Milano Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic Bosna Savaşı'nda 'insan avcısıydı' iddiası! Suç duyurusu yapıldı

''KORKUNÇ OLAYLARA KARIŞTI''

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Hırvat araştırmacı gazeteci Domogoj Margetic, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in de Saraybosna kuşatması sırasında keskin nişancıların yol açtığı korkunç olaylara karıştığını iddia etti.

Margetic, Vucic'in Sırp milliyetçilerin sivilleri hedef aldığı Saraybosna’daki askeri mevzilerde bulunduğuna dair bazı kanıtlar da sundu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic Bosna Savaşı'nda 'insan avcısıydı' iddiası! Suç duyurusu yapıldı

BOSNA SAVAŞI'NDA İNSAN AVI!

1992-1995 yıllarındaki Bosna Savaşı'nda keskin nişancıların saçtığı dehşet sebebiyle birçok acılı anların yaşandığı Saraybosna kuşatması, yıllar sonra Milano Cumhuriyet Başsavcılığının açtığı soruşturmayla yeniden dünya gündemine gelmişti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic Bosna Savaşı'nda 'insan avcısıydı' iddiası! Suç duyurusu yapıldı

Milano Cumhuriyet Başsavcılığı, İtalyan gazeteci-yazar Ezio Gavazzeni’nin şubat ayında yaptığı şikayeti kısa süre önce kabul etmişti. Gavazzeni, Bosna Savaşı sırasında İtalya’dan hafta sonları Saraybosna’ya giderek “eğlence” amacıyla Sırp keskin nişancılara yüksek meblağlar ödeyip Bosnalı sivilleri hedef alan zenginler bulunduğunu bildirmişti.

Gavazzeni, 15 Kasım'da AA'da yayımlanan özel röportajında, "Yugoslavya iç savaşı sırasında, yani 1992 ile 1996 yılları arasında, Batılı zenginler, İtalyanlar, Almanlar, Fransızlar, İngilizler vb. yani istisnasız tüm Batı ülkelerinden insanlar, özellikle Saraybosna'da sivillere ateş etmek için muazzam meblağlar ödüyorlardı." ifadelerini kullanmıştı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic Bosna Savaşı'nda 'insan avcısıydı' iddiası! Suç duyurusu yapıldı

CİNAYET TURİZMİ

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaş sırasında başkent Saraybosna'da Sırp keskin nişancıların sivilleri hedef aldığına dair 2021 yılında bazı yeni görüntüler ortaya çıkmıştı. Söz konusu görüntüler, Bosnalılara geçmişin acılı günlerini hatırlatmıştı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic Bosna Savaşı'nda 'insan avcısıydı' iddiası! Suç duyurusu yapıldı

Saraybosna, 6 Nisan 1992'de saldırıya uğramıştı. Sırp birlikleri tarafından kuşatılan ve her gün bombalanan kentte 3,5 yıllık kuşatma boyunca 1601'i çocuk olmak üzere 11 bin 541 sivil hayatını kaybetmiş, kentteki tarihi ve kültürel eserler ve altyapı büyük zarar görmüştü.

