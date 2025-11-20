Menü Kapat
19°
Editor
 Berkay Alptekin

Kan donduran vahşet! Cani baba 4 ayda 5 çocuğunu öldürdü

ABD'nin North Carolina eyaletinde Wellington Delano Dickens adındaki bir adam, 4 çocuğunu öldürerek garajda duran arabasının bagajına koyduğunu ve bir çocuğunu ise evin arkasına gömdüğünü itiraf etti. Cani baba, çocuklara aşırı disiplin uyguladığını, kendisinin suçlu olduğunu söyledi. Dickens birinci derece cinayet suçlamasıyla yargılanıyor.

Kan donduran vahşet! Cani baba 4 ayda 5 çocuğunu öldürdü
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.11.2025
saat ikonu 14:43
|
GÜNCELLEME:
20.11.2025
saat ikonu 14:48

ABD'nin North Calorina eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 38 yaşındaki Wellington Delano Dickens adındaki bir baba, 27 Ekim'de yerel saatle 22:00 sıralarında 911 acil çağrı merkezini arayarak 4 çocuğunu öldürdüğünü itiraf etti. Çocukların cesetlerini ise evin garajında park edilmiş halde olan aracının bagajında sakladığını ifade etti.

Öte yandan beşinci çocuğunu evin arkasına gömdüğünü de soruşturma sırasında itiraf etti. Mahkeme kayıtlarına göre, 38 yaşındaki cani adam, kolluk kuvvetlerinin birkaç ay boyunca çocuklarını tek tek öldürdüğünü itiraf etmesi üzerine dört ayrı birinci derece cinayet suçlamasıyla yargılanıyor.

Johnston County Şerif Ofisi, kan donduran olayı sosyal medya üzerinden paylaşarak doğruladı. Şerif yardımcıları, Dickens'ı olaylarda herhangi bir yara almayan 3 yaşındaki oğluyla birlikte buldu.

Kan donduran vahşet! Cani baba 4 ayda 5 çocuğunu öldürdü

"MUHTEMELEN BENİM HATAM"

Güvenlik güçleri garajdaki arabayı aradıklarında, bagajda insan kalıntıları gibi görünen bir şey buldular. Soruşturmayı yürüten yetkililer, kalıntıların muhtemelen bir süredir orada olduğunu ifade ettiler.

New York Post'un haberine göre, elde edilen 911 çağrı kaydından, kendini Wellington Dickens olarak tanıtan bir adam evinin adresini vererek çağrı merkezindeki operatöre çocuklarını öldürdüğünü itiraf ettiği ileri sürülüyor.

Görüşme sırasında Dickens, operatöre "açıklaması uzun sürer, ancak kısaca söylemek gerekirse, muhtemelen benim hatam. Durum çok kötü. Her şey benim aşırı disiplin uygulamamla başladı, hepsi bu" dediği bildirildi.

Johston Couty Şerifi Steve Bizzell, düzenlediği basın toplantısında, yetkililerin ölümlerin bu yılın Mayıs ayında başlayıp Eylül ayında sona eren birkaç ay boyunca gerçekleştiğine inandıklarını dile getirdi.

Kan donduran vahşet! Cani baba 4 ayda 5 çocuğunu öldürdü

SORUŞTURMADA BEŞİNCİ BEBEK İTİRAFI

Yetkililer, Dickens'ın eşi Stephanie Rae Jones Dickens'ın Nisan 2024'te düşük yapmanın komplikasyonları nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi. Komşular ise aileyi içine kapanık olarak tanımladı ve çocukların evde eğitim gördüğünü söyledi.

Şerif Don Pate, “Komşular, onların dışarı çıktıklarını hiç görmediklerini ve evde eğitim gördüklerini, bu yüzden sadece eve kapalı kaldıklarını söyledi” dedi.

Elde edilen mahkeme belgelerinde Dickens'ın evinin arkasındaki ormanda beşinci çocuğunu gömdüğünü itiraf ettiği belirtildi.

Dickens'ın, bebeğini plastik veya kağıda sarıp evinin arkasındaki ormana gömmeden önce bebeğinin sağlığının kötüleştiğini soruşturmayı yürüten yetkililere söylediği ileri sürülüyor.

Yetkililer, ölümün hiç bildirilmediğini ve akrabaların Dickens taşındığından beri bebeği görmediklerini yetkililere söylediklerini belirtti. Bebeğin cesedinin hava koşullarının kötüleşmesi sebebiyle bulunamadığı, ancak havaların düzelmesiyle aramaların devam edileceği belirtildi.

Öte yandan ölen çocukların nasıl öldüklerine dair ayrıntılar açıklanmazken, eyalet adli tıp kurumunun ölüm nedenlerini belirlemek için cesetleri incelemeye devam ettiği ifade edildi.

