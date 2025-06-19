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 | Bengül Arıca

3 yaşındaki kızını tekmeleyip merdivenlerden düşürmüştü! Cani babanın ifadesi kan dondurdu!

İstanbul Eyüpsultan’da bir babanın 3 yaşındaki kızını merdivende tekmeleyip düşmesine neden olduğu görüntüler dehşete düşürdü. Olayın ardından gözaltına alınan babanın ilk ifadesi ortaya çıktı. 50 suç kaydı olduğu öğrenilen cani baba ifadesinde, kızını elektrik panosuna elini sokmaması için uyardığını ancak elini sokmaya çalışmaya devam etmesi üzerine tekme attığını söyledi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.06.2025
saat ikonu 13:25
|
GÜNCELLEME:
19.06.2025
saat ikonu 13:29

Dehşete düşüren görüntüler İstanbul Eyüpsultan'da kaydedildi. 3 Haziran günü 35 yaşındaki Turgay T. apartmanın merdivenlerinde 3 yaşındaki kızı M.T.'ye tekme attı. Merdivenlerden yuvarlanan çocuk, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Dehşet anları ise apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

3 yaşındaki kızını tekmeleyip merdivenlerden düşürmüştü! Cani babanın ifadesi kan dondurdu!

CANİ BABA GÖZALTINA ALINDI

Korkunç olay sonrası vatandaşların ihbarı üzerine baba gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

İFADESİ ŞOKE ETTİ

Turgay T.'nin emniyetteki ilk ifadesi ortaya çıktı. 50 suç kaydının bulunduğu öğrenilen Turgay T., kızını elektrik panosuna elini sokmaması için uyardığını ancak elini sokmaya çalışmaya devam etmesi üzerine tekme attığını söylediği öğrenildi.

3 yaşındaki kızını tekmeleyip merdivenlerden düşürmüştü! Cani babanın ifadesi kan dondurdu!

ÇOCUKLAR DEVLET KORUMASINA ALINDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, görüntüler sonrası 7 kardeşin devlet koruması altına alındığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Yapılan incelemede şiddet gören çocuğun, 7 kardeşinin daha olduğu tespit edilmiş, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından haberlere konu olan çocuk ve kardeşleri devlet koruması altına alınmıştır. Bakanlık olarak şiddet uygulayan baba hakkında suç duyurusunda bulunarak, en ağır cezayı alması için hukuki sürecin yakın takipçisi olacağız." ifadelerine yer verildi.

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