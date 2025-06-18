Öz çocuğunu tekmeledi! Cani babanın saldırısında çığlıklarla yuvarlandı

İstanbul Eyüpsultan’da bir babanın kendi çocuğuna attığı tekme görenlerin kanını dondurdu. Merdivenlerden yuvarlanarak düşen çocuğun durumu ağır. Olay anı görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul Eyüpsultan’da yaşanan olay dehşete düşürdü. Çırçır Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda, Turgay T. isimli bir adam, henüz kimliği açıklanmayan çocuğuna apartman merdivenlerinde tekme attı. Şiddetle savrulan çocuk, merdivenlerden yuvarlanarak ağır şekilde yaralandı. Dehşet anları apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

ÇOCUĞUN ÇIĞLIKLARIYLA YARDIMA KOŞTULAR

Çocuğun çığlıkları üzerine apartman sakinleri panikle dışarı fırladı. Olayı gören komşular büyük tepki gösterirken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık kaynakları, çocuğun durumunun ciddiyetini koruduğunu bildirdi.

Polis ekipleri, olay sonrası kayıplara karışan baba Turgay T.'yi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Görüntülerde çocuğuna acımasızca tekme atan ve ardından hiçbir müdahalede bulunmayan şahsın soğukkanlı tavırları ise tepkileri daha da büyüttü.