Çiçek ihracatında patlama! 80 ülkeye ulaşılıyor

Endemik bitki türünde zengin çeşitliliğe sahip olan Türkiye'de, çiçek sektörü işledikleri ürünleri hem yurt içine hem de yurt dışına sunarak, ekonomiye katkıda bulunuyor. Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, en önemli ihracat ürününün karanfil olduğunu ancak son yıllarda çeşitliliği artırarak farklı türlerde ihracata başladıklarını söyledi.



Kesme çiçekte en fazla karanfil ihraç eden sektör, talepleri değerlendirerek alternatif ürünlere yöneldi. Sera ve yaylada yıl boyunca üretim yapan sektör, karanfilin dışında 10'dan fazla çiçek türünü de yetiştirmeye başladı. Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Yılmaz, sektör olarak ihracatta güzel bir yıl geçirdiklerini söyledi. Yılın 10 ayında 137 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirdiklerini ve Türkiye'de yetiştirilen ürünleri 80 ülkeye ulaştırdıklarını dile getiren Yılmaz, bu rakamın büyük bir bölümünü ise karanfilin oluşturduğunu kaydetti.

Yılmaz, ruskus, okaliptus, virgatus, ayçiçeği, gerbera, gypso, lisianthus, kasımpatı gibi çiçek türlerinin de üretimini ve ihracatını artırdıklarını ifade etti.