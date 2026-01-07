Menü Kapat
Ekonomi
 Baran Aksoy

Avrupa ülkeleri Türk hamsisi için sıraya girdi! Milyonlarca dolar döviz girdisi sağlandı

Türkiye'nin hamsi ihracatı Avrupa pazarına yöneldi. Gurbetçilerin yoğun olarak yaşadığı Belçika, Fransa ve Almanya, en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında.

Avrupa ülkeleri Türk hamsisi için sıraya girdi! Milyonlarca dolar döviz girdisi sağlandı
IHA
07.01.2026
07.01.2026
Türkiye'de sofralara ayrı bir lezzet katan hamsinin ihracatı sadece iç piyasada değil, uluslararası pazarda da önemli bir yeri var. Avrupa ülkelerinin yanı sıra Birleşik Devletler, Kanada ve Birleşik Krallık gibi ülkeler de Türk hamsisine talep gösteriyor.

En son yayımlanan verilere göre; Türkiye’den 2025 yılı Ocak-Aralık dönemini kapsayan bir yıllık süreçte 21 ülkeye, 4 milyon 39 bin 477 kilogram hamsi ihraç edildiği görüldü. Ülkeye bu ihracatla 16 milyon 172 bin 978 dolar döviz girdisi sağlandı.

Bir önceki yılın aynı döneminde ise 21 ülkeye 3 milyon 353 bin 217 kilogram karşılığı hamsi ihracatından 15 milyon 147 bin 738 dolar döviz elde edildi.

Avrupa ülkeleri Türk hamsisi için sıraya girdi! Milyonlarca dolar döviz girdisi sağlandı

EN FAZLA HAMSİ İHRACATI BELÇİKA'YA YAPILDI

En fazla hamsi ihracatı 4 milyon 787 bin 912 dolar ile Belçika’ya yapıldı. Belçika'yı Fransa 4 milyon 594 bin 218 dolar ile katip etti. Fransa'yı ise 2 milyon 207 bin 522 dolar ile Almanya izledi. En düşük hamsi ihracatı ise 444 dolar ile Suriye’ye gerçekleştirildi.

Avrupa ülkeleri Türk hamsisi için sıraya girdi! Milyonlarca dolar döviz girdisi sağlandı

TRABZON’DAN İHRACATA ÖNEMLİ KATKI

Trabzon’dan yapılan hamsi ihracatında Avrupa ülkeleri öne çıkarken, ihracatın hem miktar hem de ekonomik değer açısından istikrarlı bir seyir izlediği belirtildi.

Avrupa ülkeleri Türk hamsisi için sıraya girdi! Milyonlarca dolar döviz girdisi sağlandı

TRABZON'DAN ALMANYA'YA...

2025 yılında Trabzon’dan 8 ülkeye 231 bin 426 kilogram hamsi ihraç edilerek 662 bin 115 dolar döviz girdisi elde edilirken, bir önceki yılın aynı döneminde 5 ülkeye 98 bin 715 kilogram hamsi karşılığında 417 bin 225 dolar gelir sağlanmıştı.
Trabzon’dan yapılan hamsi ihracatında 415 bin 428 dolar ile Almanya ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi 79 bin 735 dolar ile Birleşik Krallık, 54 bin 200 dolar ile Ukrayna takip etti.

#Ekonomi
