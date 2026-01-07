Filipinler'de 6,4 büyüklüğünde deprem!

Dünyada sismik hareketlerin en fazla meydana geldiği 'ateş çemberi' olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alan Filipinler şiddetli bir depremle sarsıldı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Filipinler'in güneydoğusunda deprem meydana geldiğini duyurdu.

6,4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Büyüklüğü 6,4 olarak kaydedilen depremin merkez üssünün, Baculin bölgesinin yaklaşık 16 kilometre doğu açıkları olduğu belirtildi.

TSUNAMİ UYARISI YAPILMADI

Yerin yaklaşık 35 kilometre derinliğinde oluşan depremde henüz can ve mal kaybı bildirilmezken, tsunami uyarısı da yapılmadı.